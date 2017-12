VIDEO

Nepotul episcopului Marchel a provocat un accident rutier; Parohul Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi conducea maşina în stare de ebrietate

Sursa: jurnal.md Foto: europalibera.org 27.12.2017 17:07

Nu doar enoriaşii, ci şi preoţii mai uită uneori de canoanele bisericeşti. În postul Crăciunului, parohul Catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Bălţi, protoiereul Igor Gordilă, a fost prins beat la volan. Testul de alcoolemie a arătat o concentraţie de 1,57 de miligrame pe litru în aerul expirat. Faţa bisericească în vârstă de 43 de ani s-a dovedit a fi nepotul episcopului de Bălţi şi Făleşti, Marchel.



Bărbatul a ajuns pe mâna inspectorilor de patrulare după ce s-a izbit cu maşina într-un automobil condus de o tânără de 28 de ani. Accidentul rutier a avut loc în centrul oraşului Bălţi. Imaginile cu slujitorul de cult au fost plasate pe internet.



Că preotul băut îi este nepot o confirmă chiar episcopul Marchel.



Răspunsul însă nu l-am obţinut atât de uşor de la Preasfinţia Sa. Contactat de reporterul Jurnal TV, episcopul Marchel i-a cerut colegului nostru să se prezinte drept angajat al altei instituţii media.



„Of Doamne, Jurnal TV, Jurnal TV, acel cu care eu nu vreau să am nimic comun. Hai prezintă-te de la altă ediţie ş-apoi vorbim. Rog frumos, când vei derula asta, spune că nu am vrut să vorbesc cu Jurnalul şi am vorbit cu Moldova”, a spus Marchel.



Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Bălţi au declarat pentru Jurnal TV că sunt în aşteptarea rezultatelor finale ale expertizei medico-legale pentru a vedea gradul exact de alcoolemie al preotului. Totodată, în urma accidentului rutier a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cine dintre şoferi se face vinovat.