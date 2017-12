Tipografia de stat „Universul” cenzurează materialele care deranjează guvernarea; „Este o sabotare crasă a activităţii mass-mediei libere”

Tipografia de stat „Universul” a refuzat să tipărească ultimul număr al revistei ACASĂ din acest an. Motivul invocat neoficial de administraţia tipografiei, condusă de Iurie Gabura, este materialul publicat pe pagina a doua a revistei, ce face parte din rubrica Mass-media de-ACASĂ. Acesta include un fragment dintr-un articol în care este criticată actuala guvernare.



„În toată activitatea mea de jurnalist de două decenii am fost un partener de încredere al tipografiei Universul. Este pentru prima dată când aceştia refuză să tipărească ceva pentru că deranjează guvernarea. Calificăm aceste acţiuni ca o sabotare crasă a activităţii mass-mediei libere. Presa independentă nu poate exista în Republica Moldova în astfel de condiţii”, a declarat Nicolae Josan, directorul revistei ACASĂ.



Astfel, redacţia revistelor Acasă condamnă vehement cenzura materialelor incomode guvernării şi încercările de intimidare a presei independente şi face apel la solidaritatea colegilor de breaslă. Aceasta a solicitat instituţiilor naţionale şi internaţionale abilitate, în special celor din Germania (Deutsche Welle), Statele Unite ale Americii (Europa Liberă, Broadcasting Board of Governors), şi Uniunea Europene să monitorizeze cu atenţie involuţiile din domeniul libertăţii presei din Republica Moldova din ultima perioadă.



Solicitat pentru o reacţie, administratorul editurii „Universul”, Iurie Gabura, a declarat pentru JurnalTV că de fapt motivul ar fi o datorie pe care o are jurnalistul Nicolae Josan faţă de tipografie în valoare de 27 de mii de lei şi nicidecum nu ar fi pusă problema în articol.



Precizăm că, acum o lună revista ACASĂ intrase în vizorul unor persoane neidentificate, care, indicând coperta numărului proaspăt tipărit cu poza şi interviul jurnalistului Vasile Năstase, au cerut expres administraţiei tipografiei Universul să le fie prezentate toate ediţiile revistelor Acasă şi suplimentele acesteia publicate în ultimul an.