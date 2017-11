VIDEO

„Boierii Moldovei sărăcite”: Averea comisarului de la Buiucani, Lilian Pascaru

Sursa: jurnal.md Foto: captură video 04.11.2017 20:19

Casă de lux, predilecţie pentru BMW-uri, terenuri obţinute de la stat sau cumpărate pe bani mărunţi, afaceri înfloritoare la propriu şi la figurat, dar fără profituri substanţiale declarate. Acesta ar fi rezumatul profilului unuia dintre boierii Moldovei sărăcite. Lilian Pascaru, un poliţist cu multe proprietăţi, cu o droaie de contradicţii în dările de seamă şi fără niciun răspuns pentru cei care se interesează de averea sa de angajat al statului.







Şeful Inspectoratului Buiucani al capitalei, Lilian Pascaru, locuieşte împreună cu familia într-o casă de lux, cu două etaje şi mansardă, în suburbia capitalei, la Dumbrava. Este căsătorit şi are doi copii - un fiu şi o fiică. Terenul pe care este amplasată locuinţa şefului poliţiştilor din sectorul Buiucani are o suprafaţă de şase ari. Aici omul şi-a ridicat şi un garaj cu beci, dar şi alte construcţii auxiliare. Potrivit actelor de la Cadastru, casa are peste 300 de metri pătraţi suprafaţă exterioară, deşi conform documentului de drept - mai puţin de 200.



Ambii soţi au câte un BMW. Se pare că familia preferă această marcă de maşini, pentru că pe parcursul anilor a schimbat mai multe. Automobilul condus în prezent de şeful Inspectoratului Buiucani al capitalei este o maşină de teren a renumitului producător. SUV-ul ar fi fost fabricat în 2015, dacă e cel din declaraţia de avere a lui Pascaru, iar poliţistul îl are din 2016. La vechimea de acum, maşina costă nu mai puţin de 38 de mii de euro, dacă analizăm preţurile altor automobile de acelaşi model şi aceeaşi vârstă pe siteurile de anunţuri din Moldova. În funcţie de dotări, însă, ar putea costa şi 75 de mii de euro. Nouă, o asemenea maşină costă între 55 şi 163 de mii de dolari, potrivit siteurilor de specialitate. „Şeful revine pe drum” cu acest slogan a fost lansată de către producător. În publicitatea făcută anume modelului pe care îl are şi Pascaru se afirmă că acest automobil are multe de spus despre ceea ce este luxul. Se sugerează că ar fi o maşină pentru... boşi. Una care să vorbească despre statutul celuia care o deţine.



În declaraţiile de avere depuse de Pascaru de-a lungul timpului, unele venituri din afaceri, mai exact de la o firmă a soţiei, au început să fie indicate abia în 2014. Totodată, câştigurile din bussines, cele declarate, au fost în măsură să explice oarecare lux abia în 2016. În 2012, când a fost procurat terenul de la Dumbrava şi în 2013 - an în care a fost construită casa, familia ar fi trăit doar din salariile celor doi soţi. Dacă am aduna toate veniturile declarate din afaceri în dările de seamă disponibile, adică perioada 2012 - 2016, suma obţinută nu ar acoperi nici valoarea cadastrală a casei în care locuieşte poliţistul. Să analizăm declaraţiile de avere pe rând.



În 2012, Lilian Pascaru era comisar adjunct în sectorul centru al capitalei. Declara un teren agricol de 16 ari pe care îl moştenise în acelaşi an şi un BMW, cumpărat cu doi ani mai devreme la un preţ de 50 de mii de lei. Totodată, poliţistul indica faptul că soţia sa deţine un apartament de 42 de metri pătraţi procurat în 1994 şi un teren forestier de 8 ari, cumpărat în 2003. În declaraţiile ulterioare această locuinţă figurează deja cu 67 de metri pătraţi, aşa cum e şi în actele de la Cadastru. Pascaru declara şi o achiziţie nouă - un teren intravilan de 6 ari. Este vorba despre lotul pe care îşi are acum casa. Poliţistul nu a indicat în acea dare de seamă preţul plătit, dar arată în următoarea că bucata de pământ are o valoare cadastrală de 140 de mii de lei. Raportată la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională pentru ziua în care a avut loc tranzacţia, suma constituia echivalentul a mai puţin de 9 mii de euro. Pe un site de anunţuri am selectat câteva oferte cu privire la vânzarea unor loturi pentru construcţii cu aceeaşi suprafaţă ca şi terenul lui Pascaru, amplasate aproximativ în aceeaşi regiune. Vânzătorii cer între 45 şi 60 de mii de euro.



Un agent imobiliar ne-a spus că pe strada pe care locuieşte Pascaru arul de pământ pentru construcţii costă aproximativ 7 mii de euro, terenul de 6 ari valorând, respectiv, cam 42 de mii, echivalentul a aproape 850 de mii de lei.



La capitolul venituri pentru 2012, poliţistul a declarat salariul său şi pe cel al soţiei, în total 288 de mii de lei. În afară de lefurile celor doi, nu sunt prezentate şi alte câştiguri, chiar dacă, în darea de seamă figurează o firmă în care soţia poliţistului ar deţine o anumită cotă de participare. Aşadar, la venituri - 288 de mii de lei, iar la cheltuieli - un teren de şase ari la Dumbrava, care, după cum am văzut, costă, real, de trei ori mai mult decât toţi banii câştigaţi de familie în anul în care a avut loc achiziţia.



În 2013, pe terenul procurat cu un an mai devreme apare şi casa. Lucrările de construcţie au durat doar un an şi trei luni. Cel puţin aşa reiese din documente. Contractul de vânzare-cumpărare a lotului a fost semnat în septembrie 2012, iar în decembrie 2013 era întocmit deja procesul de recepţie finală a locuinţei. Valoarea cadastrală a casei este de 10 ori mai mare decât cea a pământului pe care a fost construită - aproape un milion patru sute de mii de lei. În documentul de evaluare de la Cadastru este indicată o suprafaţă exterioară totală de peste 300 de metri pătraţi. Familia şi-a ridicat în curte şi un garaj cu beci. Am contactat un expert în construcţii, pentru a-l întreba cât ar fi putut să coste lucrările şi materialele necesare. I-am furnizat fotografii cu imobilul şi datele din documentele cadastrale privind materialele utilizate şi suprafeţele. Analizând aceste informaţii, specialistul ne-a spus că, împreună cu amenajarea curţii, lucrările de construcţie ar fi costat cel puţin 170 de mii de euro. Echivalentul a trei milioane şi jumătate de lei! Gospodăria a fost ridicată într-un termen destul de scurt, deşi, la capitolul venituri, cifrele nu au crescut. Ba dimpotrivă. În 2013 cei doi soţi au câştigat din salarii 140 de mii de lei, în total, adică în jumătate comparativ cu anul precedent. Nu a apărut vreo sumă obţinută din afacerea soţiei, iar la câştigul din lefuri s-au adăugat doar 50 de mii de lei din vânzarea BMW-ului declarat în 2012.



Darea de seamă depusă de poliţist pentru 2013, când devine şef al Inspectoratului Râşcani, trezeşte mai multe neclarităţi. Apar mai multe proprietăţi, decât cele indicate cu un an mai devreme. De exemplu un Opel pe care familia l-ar fi avut din 2002. Dar şi mai multe imobile - un teren şi câteva construcţii deţinute începând cu 2003. Şeful Inspectoratului Buiucani a refuzat să răspundă la întrebările reporterului Jurnal TV, de aceea, va rămâne o enigmă cum se explică aceste neconcordanţe, dar şi altele despre care vom vorbi în continuare.



Aceasta este singura frază pe care ne-a aruncat-o din fugă şeful Inspectoratului Buiucani singura dată când am reuşit să-l găsim la locul de muncă. A trecut fulger pe lângă echipa de filmare, astfel încât operatorul nici nu a reuşit să includă camera.



Proprietatea imobiliară deţinută de familia Pascaru din 2003, dar indicată abia în declaraţia din 2013, este o vilă în suburbia capitalei, comuna Truşeni, într-o întovărăşire pomicolă. Terenul are o suprafaţă de 8 ari, iar pe el au fost ridicate mai multe construcţii până în 2013 când, potrivit actelor, a fost semnat procesul verbal de recepţie finală. Valoarea cadastrală a vilei, cu toate construcţiile şi terenul pe care au fost ridicate, este de 273 de mii de lei.



Anume atât indică poliţistul că a obţinut în 2014 din vânzarea acestei proprietăţi. El scrie negru pe alb - venitul încasat din vânzarea lotului pomicol şi a construcţiilor de pe el a constituit 272942 lei. La cursul oficial de schimb stabilit de BNM pentru ziua în care a avut loc tranzacţia, suma constituia echivalentul a aproximativ 15 mii de euro. Am reuşit să-l găsim pe soţul femeii care, în 2014, a cumpărat vila de la Truşeni de la Lilian Pascaru. Bărbatul nu a participat la tranzacţie, pentru că, spune el, încă nu era căsătorit cu noua proprietară a casei, dar ne-a spus că a auzit-o pe nevasta sa spunând că ar fi dat pe imobil în jur de 30 de mii de euro.



În darea de seamă depusă pentru 2014, Pascaru declară şi un venit din afacerea soţiei - 128 de mii de lei. Salariile celor doi soţi au constituit în total 173 de mii de lei. În această dare de seamă apar din nou neconcordanţe cu proprietăţile declarate mai devreme. Terenul indicat anterior drept lot agricol moştenit în 2012, este prezentat deja drept extravilan obţinut în 2008 printr-o decizie a Consiliului local al satului Sărata-Galbenă din raionul Hânceşti.



În 2014 familia devine proprietara unui nou teren. Este vorba despre aproape 10 ari pentru construcţii, oferiţi de Primăria satului Nimoreni din raionul Ialoveni. Pentru că în darea de seamă pentru acel an este indicată şi data şedinţei autorităţii locale şi numărul deciziei prin care poliţistului i s-a acordat lotul, am mers acolo pentru a ridica documentele şi pentru a afla în ce condiţii Pascaru a devenit proprietar. Angajaţii Primăriei, însă, au căutat prin arhivă timp de două zile, dar tot nu au dat de urma unor acte din care să aflam cel puţin dacă pământul a fost oferit gratuit sau contra unei sume de bani. Poliţistul susţine în darea sa de seamă că decizia autorităţii locale a fost adoptată în august 2010.



Potrivit unui agent imobiliar contactat de reporterul Jurnal TV, 10 ari pentru construcţie în satul Nimoreni valorează în jur de 10 mii de euro.



Tot în 2014, în garajul familiei Pascaru apare un BMW cu o vechime de şase ani, deţinut prin mandat de comodat. Valoarea automobilului nu este indicată. Ca şi proprietarul de jure.



În 2015, nu este clar de ce, dar Lilian Pascaru indică din nou tranzacţia de vânzare a vilei pe care o declara şi în 2014.



În acel an veniturile familiei s-au format din salariul de 130 de mii de lei al poliţistului, leafa de 24 de mii a soţiei şi veniturile din afacerea femeii - 184 de mii de lei. BMW-ul de un an mai devreme dispare fără urmă. Apare în schimb un altul, de această dată cumpărat. Este vorba despre o maşină cu o vechime de 5 ani, pe care familia ar fi procurat-o cu aproximativ 134 de mii de lei, adică vreo 6 mii de euro pe atunci. Soţia poliţistului se deplasează cu maşina pe care o prezentăm acum în imagini. Marca automobilului coincide, însă modelul nu este indicat în darea de seamă. Preţul real al acestui cross over, la vechimea pe care o are acum, ar fi de cel puţin 13 mii de euro, potrivit anunţurilor plasate de unii proprietari pe internet. Cu doi ani în urmă, când a fost procurată, ar fi costat, potrivit logicii şi practicii, ceva mai mult.



Tot în 2015, la averea poliţistului se adaugă un teren agricol de aproape trei hectare, obţinut, de această dată printr-o decizie a Consiliului orăşenesc Ialoveni din decembrie 2014. Valoarea indicată a lotului este de 147 de mii de lei, în timp ce la Cadastru scrie că pământul ar valora 381 de mii, adică de peste două ori mai mult, decât declară poliţistul.



O altă contradicţie este că în timp ce în declaraţia de avere, Pascaru arată că a obţinut pământul printr-o decizie a Consiliului orăşenesc din 2014, în actele de la Cadastru este indicat că familia l-a cumpărat în 2015.



Acum pe terenul de 2.87 hectare sunt dezvoltate afacerile soţiei. În 2015 poliţistului arată că femeia a mai deschis o firmă, care, însă, nu a adus venituri nici în 2015, nici în 2016. Businessul constă în cultivare şi vânzare de flori.



Lilian Pascaru a fost numit şef al Inspectoratului Buiucani în februarie anul trecut. În 2016, câştigurile declarate de el au fost cu mult mai mari decât cele prezentate anterior. Sumele obţinute din salarii rămân cam aceleaşi, însă, pare să fi crescut veniturile din businessul soţiei. În 2016 acestea au constituit 495 de mii de lei. Totodată, poliţistul afirmă că a primit peste jumătate de milion de lei drept donaţie sau moştenire. Anul a fost nu numai bănos, dar a adus şi mai multe proprietăţii. În darea de seamă apar două spaţii comerciale. Unul de 169 de metri pătraţi, construit pe terenul de la Ialoveni. La valoarea bunului, poliţistul indică suma de 110 mii de lei.



Al doilea depozit declarat în 2016, cu o suprafaţă de 160 de metri pătraţi, a fost cumpărat. Preţul indicat în darea de seamă este de 456 de mii de lei. Şi în această încăpere, care se află în apropiere de piaţa Calea Basarabiei din capitală, soţia lui Pascaru face business cu flori. Anul acesta, soţia poliţistului a mai deschis o firmă, care are adresa juridică în acest depozit. Ca şi Lilian Pascaru, soţia sa a refuzat să discute cu reporterul Jurnal TV. „Ieşiţi de aici şi închideţi uşa!”. Doar atât a găsit de cuviinţă să spună echipei de filmare care s-a deplasat la ea la birou.



Tot în declaraţia pentru 2016 a lui Lilian Pascaru apare un nou BMW. Este vorba despre o maşină cu o vechime de doar un an, pe care şeful Inspectoratului Buiucani declară că a obţinut-o printr-un contract translativ de posesie sau folosinţă. Marca automobilului coincide cu cea a maşinii pe care o conduce în prezent poliţistul. Valoarea bolidului, care după cum am spus la începutul acestui material, se cifrează la zeci de mii de euro, nu este indicată în darea de seamă depusă de şeful Inspectoratului Buiucani. Nu se ştie nici cine i l-a transmis în folosinţă.



O altă neclaritate care rămâne fără dezlegare este faptul că firma soţiei poliţistului, prima dintre cele indicate în dările de seamă şi singura care a adus venituri familiei, cel puţin declarate, aparţine, de fapt, soacrei lui Lilian Pascaru. Fondator al companiei este mama soţiei sale, iar nevasta poliţistului este doar administrator. Aşa scrie în actele de la Camera Înregistrării de Stat. Tot aici vedem că în 2012, firma a avut venituri din vânzări de două milioane şapte sute de mii de lei. Cum am spus mai sus, însă, în darea de seamă a poliţistului pentru acel an nu găsim niciun câştig din afaceri.



Un alt detaliu care merită menţionat este faptul că în ultimii ani, soţia poliţistului, care este acum director la o firmă şi fondator la altele două, a primit salarii mai mici decât media pe economie. Anul trecut ar fi primit drept leafă 27500 de lei în total, adică mai puţin de 2300 pe lună. În 2015 şi 2014 - câte 2000, iar în 2013 - mai puţin de 1300 de lei lunar. Salariile poliţistului, la rândul său, au variat, în perioada 2012-2016, între 10 şi 12 mii pe lună. În timp ce ambii soţi au câte un BMW, copiii lor sunt duşi la şcoală cu o Skoda. O maşină care nu se regăseşte în declaraţia de avere a lui Lilian Pascaru.



Am încercat în repetate rânduri să luăm legătura cu şeful Inspectoratului Buiucani. La telefon nu a răspuns. Nici pe fix nici pe mobil. Am mers de mai multe ori la locul său de muncă, dar după ziua în care ne-a declarat din fugă că nu are ce să ne spună, nu l-am mai găsit.