Renato Usatîi: Viaţa unui martor e în pericol; Pentru Plahotniuc, el este extrem de periculos

Sursa: jurnal.md Foto: vipmagazin.md 03.11.2017 07:43

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, consideră că, după dezvăluirile făcute de killerul Vitalie Proca pentru Jurnal TV, viaţa unuia dintre martori este în pericol. Este vorba de ​Radu Cijicenco, intermediarul lui Plahotniuc, care a încercat să-l determine pe Proca să spună că nu şeful PD a fost comanditarul asasinatului.



„Pentru Plahotniuc el este un martor extrem de periculos. El nu i-a dus lui Proca textul pe care trebuia să-l spună pe o foaie tipărită, dar e foaie scrisă de mână, fapt care poate fi demonstrat de orice expertiză. Plus toate discuţiile dintre Proca şi Cijicenco au fost înregistrate de organele competente din România”, a declarat Usatîi în cadrul unei intervenţii prin Skype la Cabinetul din Umbră.



Renato Usatîi a adăugat că a înregistrat toate discuţiile cu intermediarii lui Proca şi că a fost de acord să aibă grijă de familia killerului cu acordul organelor de drept din Rusia şi din România.



„Eu am fost învinuit în baza interviului oferit de Gorbunţov lui Balacci. Asta a fost suficient ca să fiu învinuit şi în câteva zile să fiu anunţat în căutare internaţională. Iese un criminal financiar, cel puţin, şi spune că Usatîi i-a comandat asasinarea. A doua zi au sărit procurorii, Cavcaliuc a plecat în Marea Britanie. Când Plahotniuc a aflat că Proca a decis să spună adevărul, iar procurorii şi poliţiştii noştri de buzunar i-au adus o înregistrare cu discuţia telefonică dintre Proca şi Malarciuc din septembrie 2016, unde îi spune să se ducă să-l găsească la Moscova pe cel care conduce oraşul de la nord şi să-i pună trei condiţii: în ceea ce ţine de soţie, să nu fie extrădat din România, şi îi dă pe toţi, pe Plahotniuc, etc., după aceasta Plahotniuc s-a activat. Eu însă deja reuşisem să contactez organele de drept din România, am înregistrat toţi intermediarii. Confirm că mi-am asumat să am grijă de familia lui Proca, dar mai întâi m-am sfătuit cu organele de drept şi toate aceste declaraţii le-am depus oficial”, a mai spus liderul „Partidului Nostru”.



Precizăm că, în cadrul interviului oferit în exclusivitate pentru Jurnal TV, interlopul moldovean Vitalie Proca a declarat că oligarhul Vladimir Plahotniuc este cel care a comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov.