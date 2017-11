VIDEO

Dezvăluirile lui Proca, ignorate de autorităţi; Cum comentează Plahotniuc, Busuioc şi Cavcaliuc acuzaţiile

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 03.11.2017 19:53

După învinuirile aduse liderului PD de către Vitalie Proca, în loc să investigheze declaraţiile făcute de acesta, autorităţile nu fac decât să respingă sau să nu comenteze acuzaţiile. Mai rău, unii oficiali ne-au acuzat că i-am fi sugerat persoanei intervievate ce nume să ofere în interviu.



Procuratura Generală a anunţat că a analizat informaţiile apărute în presă, iar despre evoluţia anchetei vom fi informaţi mai târziu. Între timp, societatea civilă a anunţat un protest pentru ziua de mâine în lipsa reacţiilor instituţiilor competente.



Cu o reacţie după declaraţiile făcute de Vitalie Proca a venit şi Procuratura Generală. Instituţia a menţionat într-un comunicat că a investigat încercările de a obţine declaraţii false din partea lui Proca.



„Procuratura a oferit recent detalii pe marginea acestui caz, imediat ce au apărut noi probe, care au fost transmise inclusiv partenerilor externi, care participă la investigarea cazului. Aşa precum am informat în repetate rânduri, există de mai multe luni o investigaţie, inclusiv care vizează încercările de a obţine declaraţii false din partea deţinutului Proca, condamnat în România, în care sunt anchetate mai multe persoane depistate că ar fi intermediat o înţelegere în acest sens între deţinut şi un alt figurant al dosarului tentativei de omor asupra lui Gherman Gorbunţov, înţelegere pentru care s-ar fi dat o parte din suma convenită iniţial. În cauza respectivă au fost colectate mai multe probe, inclusiv înregistrări audio şi alte elemente care indică asupra faptului că se punea la cale acţiunea menţionată. Procuratura analizează toate informaţiile, inclusiv cele apărute în spaţiul public şi va informa despre evoluţia anchetei, de fiecare dată când vor apărea elemente noi, aşa precum a făcut-o şi anterior”, se spune în comunicatul PG.



Iar şeful adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, a declarat că instituţia pe care o reprezintă a întreprins toate măsurile posibile pe marginea acestui caz.



„Cred că Procuratura, în mare parte, a întreprins foarte multe măsuri şi acţiuni de urmărire penală şi ar fi trebuit cel puţin de trei ori cât au fost organizate conferinţe de presă pe cauza penală să vă şi informăm la rezultatele care le avem”, a menţionat Busuioc.



Solicitat pentru o reacţie, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a spus că Vladimir Plahotniuc nu comentează acuzaţiile.



„Preşedintele PD nu comentează declaraţiile făcute de o persoană condamnată la 21 de ani de privaţiune de libertate în România. Dat fiind că şi anterior dumnealui a mai avut anumite comportamente care sunt în contradicţie cu legea penală. La moment, se lucrează asupra creării unui grup de avocaţi care vor fi mandataţi cu examinarea tuturor problemelor de ordin juridic atât în Republica Moldova, cât şi în România. Noi aspectul politic l-am lăsat într-o parte, vorbim doar de aspectul juridic în contextul dat”, a spus Gămurari.



Iar şeful adjunct al Inspectoratului General al Poliţiei, Gheorghe Cavcaliuc, a catalogat declaraţiile lui Proca drept mincinoase.



„Proca a minţit şi vizibil era că era pregătit de cineva şi pus la cale să vocifereze familia Cavcaliuc. Chiar persoana care a participat la acel interviu, Proca neştiind probabil instrucţiunile care le-aţi dat dvs. sau cei care l-au pregătit să facă acest interviu, ce familie să spună, cine a fost la el la penitenciar. Eu vreau să afirm cu toată responsabilitatea că eu nu am fost printre cei trei procurori la Proca, nu am fost în România în acea perioadă în Jilava şi nu am făcut parte din grupul acela de anchetă care a mers la el să-l viziteze. Este o minciună, este o manipulare şi înţeleg că cei care au redat acest reportaj sau cei care stau în spatele acestei televiziuni şi-au dorit foarte tare ca cumva în aceste evenimente să scurgă familia Cavcaliuc”, a menţionat şeful adjunct al IGP.



Reprezentanţii formaţiunii „Partidul Nostru” au cerut astăzi într-o conferinţă de presă cercetarea mai multor procurori implicaţi în acest caz. Este vorba despre procurorul general Eduard Harunjen, şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Nicolae Chitoroagă, adjunctul acestuia, Vitalie Busuioc, şeful Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari, dar şi procurorul PCCOCS Lilian Bacalîm.



Şi pentru că autorităţile nu întreprind nimic după ce Proca a declarat că Plahotniuc este implicat direct în tentativa de asasinare a lui Gherman Gorbunţov, societatea civilă spune că va ieşi să protesteze.



„Este firesc ca lumea să reacţioneze cumva la cele care s-au aflat acum despre implicarea domnului Plahotniuc în organizarea asasinării lui Gorbunţov. Noi nu vrem isterie, nu vrem sângele cuiva. Vrem ca procuratura, organele respective să nu aibă abordări selective. Au sunat învinuiri foarte grave în adresa acestui personaj care se pretinde coordonatorul guvernării şi aceste învinuiri fie trebuie să fie răsturnate, fie confirmate. Asta se întâmplă într-un proces normal juridic de investigare”, a comentat analistul politic Alexei Tulbure.



Mai mult, iniţiatorul acţiunii de protest, Alexei Tulbure, spune că autorităţile noastre au intervenit prompt în cazul altor persoane acuzate, iar în adresa lui Plahotniuc se fac că plouă.





Menţionăm că acţiunea de protest va avea loc mâine, începând cu ora 12:00, în faţa Procuraturii Generale.