Alexandru Slusari, despre dezvăluirile lui Proca: „În orice ţară civilizată, a doua zi după un astfel de interviu lumea, fără chemarea politicenilor, ar fi ieşit în stradă”

În orice ţară civilizată, după astfel de dezvăluiri făcute ieri de interlopul Vitalie Proca într-un interviu pentru Jurnal TV, a doua zi lumea, fără chemarea politicenilor, ar fi ieşit în stradă. De această părere este vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.„Eu pornesc de la ideea prezumţiei nevinovăţiei. Dar am întrebare: cum Proca, condamnat prin hotărârile a două instanţe de judecată pentru crime odioase, a ieşit din închisoare şi cine în perioada aceea deja controla totalmente justiţia în Moldova? Cum Proca a primit într-o zi documente legale pentru a pleca la Londra şi cine atunci controla Întreprinderea de Stat Registru? De ce a fost terorizată familia lui Proca aici în Chişinău, deşi anterior Venera Gasparean şi fiul ei David i-au sprijinit activ pe democraţi şi au avut relaţiile mai mult decât prieteneşti cu Constantin Botnari? Ce a căutat Cijicenco la Proca? Noi toţi am auzit înregistrarea audio a discuţiilor acestui individ cu membrii familiei Proca şi există hârtia, scrisă de el, care, sper eu, deja a fost expertizată de către organele de urmărire penală din România”, scrie Slusari, pe pagina sa de facebook.„După interviu lui Proca pentru mine puzzle-ul este pliat. Eu, ca cetăţean care poate aplica logica elementară, am ajuns la concluzia că ţara mea este condusă nu doar de un proxenet şi escroc, ci şi de un comanditar de asasinat”, a adăugat Alexandru Slusari.Menţionăm că interlopul moldovean Vitalie Proca a făcut ieri dezvăluiri incendiare într-un interviu în exclusivitate pentru Jurnal TV . Potrivit lui Proca, oligarhul Vladimir Plahotniuc este cel care a comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunţov. Interlopul a oferit mai multe detalii despre cum Plahotniuc a încercat să-l determine să dea vina pe Renato Usatîi pentru comandarea asasinatului asupra lui Gorbunţov, dar şi alte informaţii şocante despre viaţa din umbră a oligarhului, inclusiv despre consumul de droguri şi activitatea sa de proxenet.