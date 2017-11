EXCLUSIVITATE: Plahotniuc a comandat asasinarea lui Gorbunţov; Killerul Proca dezvăluie detalii şocante despre viaţa criminală a şefului PD - de la proxenetism şi până la consumul de cocaină

Breaking News

„Comanda e a lui Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru”, a declarat Vitalie Proca.Interlopul a oferit mai multe detalii despre cum Plahotniuc a încercat să-l determine să dea vina pe Renato Usatîi pentru comandarea asasinatului asupra lui Gorbunţov, dar şi alte informaţii şocante despre viaţa din umbră a oligarhului, inclusiv despre consumul de droguri şi activitatea sa de proxenet.De un an şi ceva, familia mea e pe goană şi, din cauza asta, e protejată de cineva. Cumnatul meu a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Au cerut de la mine o hârtie pe care le-am dat-o, ca astăzi au cerut hârtia, iar ca mâine a fost condamnat 16 ani. La un moment dat, am decis că mai rău decât se întâmplă nu se poate întâmpla. Am fost condamnat la 12 ani şi jumătate de o instanţă, li s-a părut că e puţin şi am mai fost judecat o dată la 21 de ani şi opt luni. Am obţinut rejudecarea cauzei la Curtea Supremă de Justiţie.Mi-a fost adus la cunoştinţă de instituţii importante că s-a intervenit la nivel foarte înalt. Mi-a dat acordul un judecător, eu mă duc în instanţă şi îşi retrag toţi cererile şi mă lasă fără nicio schimbare. Eu sunt un om prea mic într-un joc prea mare. Oamenii cu bani au legături serioase. Eu nu vreau să spun cu cine au legături, dar mi s-a transmis: „Vitalie, s-a intervenit la un nivel atât de înalt încât nu avem nici noi acces acolo”. Mai rău decât îmi este acum nu poate să îmi fie. Sunt conştient că am un mandat din care nu mă eliberez, am hepatită, ciroză, TBC, sunt invalid de gradul doi, chiar dacă aş vrea să ajung la mal, nu ajung, e prea departe.A fost aici la mine un procuror şi un angajat al Ambasadei Moldovei la Bucureşti. Cred că Ambasada le-a făcut intrare aici. Mi s-a propus să îl înfund pe un om şi, în schimb, să mă repatrieze, iar acolo ar face să-mi fie bine şi să-mi reducă un pic din pedeapsă. Mi s-a propus să fac declaraţii mincinoase despre Renato Usatîi.Să argumentez, într-un fel sau altul, că ar fi omul care a comandat asasinarea lui Gherman Gorbunţov la Londra. Am refuzat, căci am familie, fosta nevastă, copii, toată familia e acolo, în Moldova, şi m-am gândit că asta ar putea să aibă consecinţe mari. Şi chiar a avut, deşi nu am spus nimic. Cumnatul meu este arestat până în prezent, mi-a fost reţinută nevasta, a fost luată din casă, de lângă copii. Eu nu mai mănânc aici mâncarea comună, cum se spune, mă uit în părţi de patru ani, cine e lângă mine, ce cumpăr, cine, de unde şi cum vine.Mai mult, după acea vizită, a venit la mine o persoană, cred că se ştie despre ea din interviurile pe care le-a dat soacră-mea. Numele acestei persoane a fost făcut public, este aşa-numitul Radu Cijicenco, pe care l-am trecut ca prieten în fişa de vizită. Acesta, din lipsă de experienţă, mi-a scris pe o foaie ce să declar. Trebuia să spun că am fost instigat de Renato Usatîi să atentez la viaţa lui Gherman Gorbunţov, să îl lichidăm. Eu i-am pus omului nişte întrebări la care el a răspuns. Mai mult, a indicat pe hârtie. Eu ştiu cu cine sunt implicat şi în ce probleme, cine stă în spatele acestor lucruri, ştiu cât sunt de răi toţi acei oameni. Şi dacă am avut ocazia să îl prind la cuvinte, l-am prins.Prima întrebare pe care i-am pus-o a fost din ce echipă face parte, din partea cui a venit. Mi-a spus că vine direct de la o persoană. I-am spus: „Măi băiete, alde ăştia ca tine poate să vină mâine unul, iar poimâine altul”. Mi-a spus că a venit cu indicaţii precise de la om. „Bun, ce se vrea?”, l-am întrebat eu. „Este scris pe această hârtie, se vrea să se termine odată cu Renato, să îi punem capacul şi să îl înfundăm pentru totdeauna”. Mi-au fost propuse lucruri avantajoase, să mă extrădeze în Moldova, să primesc sub o formă oarecare o sumă foarte mare de bani. L-am întrebat cum voi primi şi mi-a zis că sub forma unor alocaţii consistente, în câteva tranşe.Toată lumea pe care o cunoşteam sub o formă ori alta sau cu care am discutat au fost arestaţi toţi. Le-au fost aduse acuzaţii false, cum ar fi grupuri infracţionale organizate etc. De exemplu, cumnatul meu, David, în momentele în care se întâmplau faptele pe care le-am săvârşit şi pe care le regret acum, nici nu era în ţară.Toţi au fost acuzaţi că sunt complici la tentativa de omor al lui Gherman Gorbunţov. Chiar şi nevastă-mea nu a ştiut până la arestarea mea. Nu s-a ştiut niciodată în familia mea ce am făcut, nu a ştiut femeia care mi-a născut copiii, dar ce să mai spun de cumnat, prieten etc.? Sunt lucruri despre care nu se vorbeşte, lucruri despre care nu ştie lumea. Doar un cerc restrâns de oameni a ştiut, cei care au comandat asta, cei care au intermediat, care au pus la dispoziţie arme şi cei care au făcut actele.Pe David l-au arestat ca să mă facă pe mine să tac, deoarece după ce a fost arestat şi a fost pusă în libertate nevastă-mea, a venit acest Cijicenco din partea lui Vlad Plahotniuc şi mi-a propus atunci multe lucruri. Eu nu am spus nimic nimănui, nici despre Vanea, nici despre Vlad, nu am vorbit nimănui, mi-am văzut de treaba mea. În plus, au cerut nişte hârtii prin care să dovedească că Vlad Plahotniuc nu e vinovat, nu are nimic cu treaba asta. Da, eu am dat hârtia asta cu acordul cuiva.Al organelor de aici. În momentul în care am văzut în ce joc am intrat, am fost nevoit să apelez la instituţiile acestui stat ca să nu fiu niciodată repatriat în Moldova. Eu ştiu ce se va întâmpla cu mine în momentul în care voi ajunge în Moldova. Eu nu bat câmpii, cum s-a exprimat cineva. Nu, nu… Eu nu bat câmpii deloc, eu ştiu pur şi simplu cine sunt aceşti oameni, ce influenţă şi ce putere au, fie prin justiţie, fie prin lumea criminală. Aşa că am fost nevoit să fac un pas în altă parte, să-mi asigur viaţa.Am un mesaj pentru Gherman Gorbunţov, omul la viaţa căruia am atentat. El trebuie să înţeleagă că, acum patru ani, patru ani şi jumătate, era dispus prin avocatul lui care a ieşit la soacra mea, să plătească un milion de lire sterline ca să îi dau un nume. Îmi pare rău că s-a creat între noi doi această situaţie. Eu vreau ca el să ştie un lucru, da, într-adevăr, eu am fost omul care a ţinut degetul pe trăgaci. Da, eu sunt omul acela, dar dorinţa şi comanda e cu totul în altă parte.Comanda e a domnului Vlad Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. Plahotniuc se crede acum un fel de Dumnezeu, dar trebuie să înţeleagă că nu toată lumea crede în Dumnezeu. El, Plahotniuc, prin oameni ca mine, prin mulţi ca mine, călcând pe multe cadavre, e omul care este acum.El m-a prins prin Vanea Pisateli. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru. Am fost într-o perioadă mai proastă a vieţii.Vanea trebuie să înţeleagă un lucru, mă refer la interviul pe care l-a dat şi a declarat că Vitalie a luat-o razna şi nu ştiu ce. Am un mesaj şi pentru el: „Vanea, noi ştim prea multe lucruri unul despre altul. Şi dacă ar fi să ne dezlegăm noi toţi gurile, la cei 20 de ani, o să mai ai vreo 200 de ani”. Îl înţeleg pe el de ce a început să vorbească după atâţia ani, îl înţeleg de ce îl apasă pe Renato. Da, eu îl înţeleg de ce face acest lucru. O face involuntar. Nu o face pentru că acesta ar fi adevărul, ci pentru că are copii, are familie, pentru că e arestat şi asupra lui se face presiune. O face mai mult de frică. După acel interviu, la câteva zile, a fost transferat în spitalul Penitenciarului „Pruncul”, e sub pază de stat. Nu se poate apropia nimeni de el, e păzit 24 de ore din 24.Despre Gherman Gorbunţov, chiar mă miră treaba asta. Un om care e dispus să îţi dea un milion numai ca să îi dai un nume ca peste ani de zile să zicem că se pupă în gură. Pentru mine, aceasta este ieşit din... nu înţeleg. Poate au ei alte interese, interese ascunse, interese de afaceri, interese de bani. Aceşti oameni sunt cu afaceri şi cu bani mari. Am auzit şi eu, mă ţin la curent despre ceea ce se întâmplă: îi şterge cazierul, îi întoarce nu ştiu ce. Acestea sunt treburile lor, nu mă bag eu acolo. Vreau să le spun şi unuia, şi altuia.Lui Vlad vreau să îi spun: „Măi omule, lasă-mă în pace. Vezi-ţi de politica ta, de treaba ta. Lasă-mi familia în pace”. De ce s-a luat de toată familia? Îl ţine pe cumnatul David sigilat în beci un an de zile. I s-a născut copilul şi nu i-au dat voie să-l vadă jumătate de an. Voi sunteţi nebuni? Îl duce în instanţă cu 30–40 de mascaţi. Omul ăsta a fost din partidul lor. David ştie multe lucruri despre dânsul, despre dânşii, despre procurori, despre Harunjen… Ştie multe despre toţi ăştia implicaţi. Asta însă e altceva, pentru că a făcut parte din partid, dar aceste lucru nu înseamnă că tu trebuie să îl sechestrezi ca să mă ţii în tăcere.Oameni buni, nu sunt nebun, mă tem, dar mă tem de Dumnezeu. Eu cred că sunt atâţia păcătoşi pe pământ încât, până ajunge să tragă cu ochiul la mine, nu ştiu dacă mă mai ajunge rândul.Ion Druţă şi Plahotniuc se cunosc de mulţi ani, de foarte mulţi. Cum se cunoaşte Vanea cu Plahotniuc, cu Vlad, aşa mă ştiu eu cu Vanea. Mai ales că acesta a fost omul care a mâncat comisioanele. Aşa că Vanea să stea unde stă acum, căci stă bine. După cum am înţeles, Vanea să nu mai spună că nu ştie una, că nu ştie alta, căci a mâncat comisioane, o parte din banii care au fost oferiţi i-a mâncat Vanea.În această tentativă a fost implicat numai Vlad Plahotniuc, Vanea, Valera Harupa şi eu. Mai este o persoană care s-a ocupat de documente. Vă daţi seama că toţi fac parte dintr-o echipă care nu este a mea, căci eu am ieşit atunci de la puşcărie. Ca să pregăteşti un om pentru aşa ceva, o faci psihic şi din timp. Am avut o pedeapsă mare în mandatul trecut, începând de la ieşire şi până la plecare, neoficial ori din umbră, a fost dl Vlad Plahotniuc.El pregăteşte un om până îşi atinge scopul. Eu am avut mandat de 25 de ani acolo şi m-au pus în libertate după 13 ani, nu de flori de cuc. M-au lăsat liber un an, am stat acasă, una-alta. Mi-au dat mereu bani, mi-au adus pachete. Şi, la un moment dat, rămâi dator pe viaţă. Ei şi ca să şteargă datoriile faci un lucru, mai câştigi şi nişte bani.Am avut 100 şi ceva de încălcări.Ştiţi cum mi-au fost făcute actele? Ca azi m-am dus şi le-am depus şi ca mâine le-am primit.Pe numele meu. Oamenii ăştia aveau un om care făcea parte din echipa echipei cuiva. Nu o să se ducă X să spună: „Fă-i documentele acestuia”. O să vină un om de încredere care se ocupă anume cu asta. M-am dus, m-am fotografiat o dată, mi-au respins cererea şi mi-au spus să mă duc să depun actele la biroul de paşapoarte din Centru. M-am dus acolo, am depus dimineaţă actele şi după-amiază le-am luat.Aici s-a vorbit mult că am fugit după fapta din România. Nu am fugit nicăieri, ajungem şi la acest moment. Nu am fugit absolut de nimeni. Am un văr la Moscova, Ion Mogâldea, poreclit Belîi. El are o afacere cu dezmembrări de prin 2009–2010, aduce piese de prin Europa. Noi ne cunoaştem de mici, am trăit poartă în poartă. M-am dus acolo cu nevastă-mea după fapta aia în România. M-am stabilit într-o lună, mi-am închiriat apartament, m-am angajat la el la lucru cu acte în regulă. Nu e ceea ce se spune la televizor: „Aoleu, l-au prins în metro, l-au prins în aeroport, l-au prins pe drum!…” Nu trebuia să mă prindă nimeni, pentru că nu fugeam. Mai mult, eu eram anunţat în Interpol de statul român, iar între timp am zburat din Moscova în Moldova, pentru că doi copii de-ai mei mai mari, Tigran şi David, rămăseseră la bunici, iar cel mic, Vitalie, era cu noi.M-am întors cu nevastă-mea să luăm copiii, nişte lucruri, pentru că închiriasem apartamentul şi ne mutam. Ne luasem bilet tur-retur, am venit dimineaţă ca să plecăm seara la 5. Şi dacă eram în urmărire nu mă stopa vama din Chişinău sau cea din Domodedovo?Au făcut ei ultima vreme un film precum că l-am scos din ţară pe David, pe cumnatul meu. Oamenii ăştia ori sunt tâmpiţi, ori eu nu ştiu de ce fac asta. Dacă verificaţi punctul vamal din aceeaşi zi, veţi vedea că a intrat în Moldova Proca Vitalie, adică eu, Davidean Tatevic, nevastă-mea, şi Proca Vitalie, fiul cel mic, şi, în aceeaşi zi, au ieşit Proca Vitalie, eu, Proca Vitalie, fiul cel mic, Davidean David şi Proca Tigran, feciorii mai mari. Iese că intermediarul, după cum au prezentat ei toată treaba asta pe la toate posturile, era băieţelul meu, care avea la acel moment trei ani.Spun că eu am fugit la Moscova, că nu ştiu ce. Nu am fugit de nimeni. Mai mult, se ştia sută la sută unde eu stau. Noi, ocupându-ne cu dezmembrările, aveam patru numere de telefoane puse pe internet, pentru că trebuie să vinzi, numai ale mele patru numere, şi încă unul al nevestei mele. În 2013, te localizează deja până la un metru pătrat. Au venit şi m-au luat de la lucru. Acestea au fost nişte înscenări, nu ştiu de-ale cui şi nu ştiu pentru cine. Ca să înflorească, ca să atragă şi oamenii. Cei care scriu au nevoie de un subiect mai înflorit, dar adevărul e cu totul altul.Cred că problema cu Renato Usatîi e mai simplă. Acestea sunt nişte jocuri politice, nişte treburi de-ale lor, de-ale lui Plahotniuc, Renato, Gorbunţov. E cu totul alt nivel de viaţă, de lucruri. Bănuiesc eu că e foarte simplu să găseşti o modalitate să îl dai jos pe un politician. Îi deschizi un dosar, îi bagi un om ca mine, cu antecedente penale şi îl murdăreşti? E foarte aproape de la un pas până la altul. Până la urmă, croşetezi cum vrei. Dl Vlad are bloggeri, postează filme, trăim în veacul XXI, era tehnologiei. Putem să înflorim şi să facem ce vrem, să vorbim despre cine vrem.Eu m-am întâlnit cândva cu Pisateli într-un loc unde s-a adus în discuţie subiectul despre Gherman Gorbunţov. Ne-am întâlnit într-un loc în Centru, era şi dl Vlad. Deşi dl Gorbunţov întreabă: „Da’ cine e Vitalie să se întâlnească cu Vlad Plahotniuc?” Se zice că e un şarpe veninos. Îi place nu doar să controleze, ci şi să ştie. Curiozitatea omului, ştiţi cum e, nu are margini. Ăsta nu doar că trebuia să ştie, ci şi să vadă. E adevărat că nu am vorbit multe lucruri, dar el ştia sută la sută la ce plec eu în Anglia. Nu putem spune că în momentul în care îţi transmite să fie pus capacul, adică, vezi, dacă te duci la Londra, să fie pus capacul şi bătut în cuie. „A pune capacul” în limbajul nostru înseamnă să îl îngropi pe cineva la cimitir. „A pune capacul şi a bate şi cuiele” înseamnă să îl asasinezi pe un om.Dl Vlad Plahotniuc este foarte deştept şi pentru asta are stima mea. Fiecare om e în felul lui deştept, dar el pe cât e de deştept, pe atât e de pervers şi periculos. L-a tras pe dreapta pe Pisateli şi i-a dat 20 de ani pentru un triplu omor ca să îl facă să tacă, nu s-a întâmplat nimic cu Ion atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic cu mine. Da, asupra mea nu poţi să influenţezi sub nicio formă, chiar dacă o să îi facă rău familiei mele sau altcuiva. Eu m-am săturat să mă uit în toate părţile, să mă tem de tot ce zboară. V-am spus de la bun început că nu poţi să mergi toată viaţă şi să tresari atunci când frânează brusc o maşină.Ştiţi ceva, domnule Vlad Plahotniuc, eu ştiu ce am făcut şi dumneata ştii ce ai comandat, ar fi bine ca să-ţi asumi pentru că eu mi-am asumat, mi-am luat 21 de ani şi o să fac puşcărie pentru asta. Ar fi bine şi dumneata să-ţi asumi, căci eu vreau să vă spun un lucru. Mai devreme sau mai târziu, vor fi consecinţe ale vorbelor pe care le spun eu acum. Că vor fi luate drept credibile sau nu, vor decide organele competente. Da, e mai greu să îl învinuieşti pe un om care are miliarde, e foarte greu. Dacă ar fi fost vorba de un om de rând, ar fi fost reţinut pentru 30 de zile de la început după declaraţia asta.Deci, în cazul lui Plahotniuc e mai complicat, căci controlează totul, începând de la justiţie şi terminând cu politica şi legile. El e călare pe cal, dar poate să se întâmple să şchiopăteze calul.Nu putem să ne temem la nesfârşit de un om care a făcut mult rău. Chiar a făcut rău. V-am spus şi mai repet, da, eu am fost omul cu degetul pe trăgaci, dar dorinţa nu a fost a mea. Eu sunt cel care a plecat şi s-a întors. Credeţi că e mai periculos omul care a ţinut degetul pe trăgaci decât cel care a gândit asta? Iată această întrebare i-o pun acum. Dle Plahotniuc, am fost unealta dumitale. Că s-a făcut prin intermediul lui Vanea, ok, să fie sănătos. Vanea a mâncat o sută de mii, e comisionul lui.La Bucureşti, fraţii Moraru au avut un alt frate, care a avut probleme cu nişte oameni în România în urma cărora cineva cred că a comandat omorul lui şi acesta a fost ucis într-un bar. Fraţii Moraru, ca să se răzbune, la viaţa lor au făcut mai multe încercări. Unii băieţi l-au oprit şi l-au bătut odată în trafic şi ăla a intrat în comă, alţii i-au pus bombă, a depistat poliţia, dar tot nu a ieşit. Ei, şi într-un final, s-a ajuns prin Vanea la mine. Eu am fost dator cu nişte bani, nu am putut să îi întorc. Mi s-a propus să fac ceea ce trebuia să fac la Londra, ca să ne achităm. Şi dacă nu a ieşit ceea ce trebuia să iasă la Londra, a rămas omul viu, am rămas din nou dator. Vino şi termină, ceea ce ai început acolo, termină aici şi gata.Oamenii ăştia nu sunt chiar simpli. Vă daţi seama pentru ce e judecat acum Vanea? La noi, în Moldova, pentru ce e judecat? Pentru cei trei băieţi împuşcaţi în cap şi îngropaţi pentru că nu i-au dat vreo mie şi ceva de euro. O sumă foarte mică. Vă daţi seama când e vorba de bani mari? Sunt oameni fără scrupule. Oamenii ceia împuşcaţi erau prieteni cu el, cu Vanea. Au stat la o masă, au mâncat, au băut şi în cele din urmă… Eşti conştient ce poate să se întâmple, pe o parte am fost nevoit să apelez la statul român. Sunt conştient că dacă ajung în Moldova se va proceda cu mine astfel încât să fie obţinute informaţiile de care au ei nevoie. Pe urmă aş putea să mor de inimă, căci am probleme cu inima, de TBC, ori de ficat, pentru că am probleme cu ficatul. De ceva voi muri, căci la noi a murit multă lume în puşcărie, s-a sufocat sau altceva.În momentul în care cineva râvneşte la viaţa unui om, cum poate fi numit el? E murdar el de sânge ori nu? De-a lungul istoriei, cei mai mari infractori nu au fost cei care au făcut crimele, ci cei care le-au comandat. Aceştia sunt criminalii în serie şi nu cei care au tras pe trăgaci. Da, suntem oameni răi. În general, bărbaţii se ucid de când există, de acum 10.000 de ani, când se fugăreau ca să se dea cu bâtele în cap. Dar e mai periculos cel care a condus tribul, căci el îi ia pe toţi… hai! În cazul lui Plahotniuc, du-te acolo. Voi, ce, credeţi că sunt singurul? Dumneata chiar crezi că sunt numai eu, Vitalie?Vlad Plahotniuc are o echipă bine pusă la punct din care fac parte oameni de genul meu şi din cei cu stele pe umeri care, vă daţi seama, fac abuzuri, fărădelegi. Ştiţi ce vreau să vă spun? Pe mine mă ţine în braţe ăla, eu sunt pus în punctul sau la locul-cheie. Eu nu trag consecinţe în urma faptelor pe care le fac. Normal că nu îşi fac griji dacă fac parte dintr-o echipă, vă daţi seama? Dacă la noi justiţia lucrează cum ştim noi că se lucrează… Aici, în România, chiar dacă e politician, om mare, că are milioane, miliarde, dacă a greşit, e tras pe dreapta. Au fost oameni cu trusturi de presă.Eu o să vă spun un lucru şi cred că o să se lumineze toată lumea. Măi oameni buni, dacă dl Vlad Plahotniuc nu ar fi implicat în toată treaba asta, care ar fi intenţia să-mi aresteze familia? Care ar fi intenţia să îmi trimită oameni din echipa lui să-mi aducă şi să-mi scrie pe foaie ce trebuie să spun eu? Să scriu declaraţie pe numele procurorului general al ţării, să o consemneze aici prin ştampilă şi să o trimit încolo. Care ar fi motivul?Un om normal, dacă nu e vinovat, de ce să facă aceste lucruri? Du-te, măi, scrie ce vrei, fă ce vrei. Mă interesează pe mine… Aşa ar proceda orice om normal. Măi oameni buni, ce spune tâmpitul acela?! Du-te, măi, eşti un nebun, fă puşcăria acolo! Corect? Nu, omul o dă în astea deştepte, stă retras, nu se afişează, nu spune nimic, o metodă psihologică. Am citit, am studiat şi eu psihologia în felul în care o înţeleg eu. Da, eu îmi dau seama ce poziţie a luat el. Numai că el, ştiţi cum, pentru public, a luat o poziţie, dar ce-i pe alături, ferit de ochii lumii – du-te, ia legătura cu Venera Gasparean, cu soacră-mea. Tu, du-te la dânsa, stai de vorbă!.. Tu, du-te la el în România şi cere-i hârtia. Aşa, păi, sunt înregistrările.La un moment dat, soacră-mea i-a zis soţiei mele: înregistraţi-i că pe noi toată lumea ne înscrie, sunt imagini video şi audio de care vrei. Şi cum le propune şi ce le propune şi toate celea. Omul lui Plahotniuc venea cu vorbe, căci nu i le-a pus nimeni în gură. El venea şi vorbea. Sunt înregistrări, înscrisuri, filmări. Dacă ei au făcut-o pe spionii, am făcut-o şi noi. Cijicenco e un tâmpit. Cât e el de deştept, avocat, din echipă, stai liniştit, uite aşa. Cum, măi, tu eşti avocat şi îmi scrii pe foaie ce să declar eu? Căci eu l-am luat frumos, chipurile, nu am atâta ţinere de minte, că sunt panicat. L-am pus să-mi scrie pe o foaie şi l-am rugat să mi-o dea. Merge ca probă.Nu poţi să te afişezi faţă de toată lumea că nu eşti implicat, cu poziţia asta a ta (arată la maxilare). Păi, aşa face pentru că trage multă cocaină şi i se încleştează maxilarele.Dar cine nu ştie despre asta? Vlad Plahotniuc e consumator de droguri, în special de cocaină. În momentul în care ai atâtea pe cap, îţi trebuie linişte şi, în acelaşi timp, repeziciune. Cocaina îţi dă liniştea şi forţa necesară. Noi ştim asta, o ştie mai multă lume. Eu nu pot să spun de unde ştiu, dar cred că, din zece oameni, unul ştie că el consumă cocaină.Ultima noutate pe care am aflat-o eu m-a pus în gardă. Ei s-au gândit să îi deschidă un dosar nevestei mele pentru copii mici, nu ştiu cum să vă spun, nu ştiu cum să motivez acest articol. Nu că ar vinde copii mici, dar pornografie cu copii mici, ceva de genul. Tati e o femeie care a născut trei copii şi îi creşte singură. E o mamă devotată până în numele lui Dumnezeu. E gata să facă orice pentru copiii ei ca orice mamă. Nu există aşa ceva. Ei, dar ca să-i faci rău, dar de ce să îi faci răul ăsta? Acesta e un alt pas al omului ăsta.E mintea diabolică a lui Plahotniuc, pentru că el le gândeşte, le dă ordine şi se execută. Omul ăsta are timp să se gândească pentru toţi, numai când consumi cocaină ai o mie de gânduri. Nu te gândeşti numai la una, eşti robot, te gândeşti la o sută de locuri odată.Dacă i se incriminează asta, e un motiv de a o lipsi de dreptul la copii. Am fost nevoiţi să facem hârtii pentru orice eventualitate ca să intre în drepturi directe părinţii noştri. După asta, m-am gândit, ia să o duc eu într-un stat care să o ia sub protecţie. Ce-i cu nebuneala asta? Trăim într-o teroare, are 30 de ani şi are păr sur în cap.Ce vorbiţi? Mă tem în fiecare zi. Eu, seara, deşi sunt un om cu păcate, când mă culc, îmi fac cruce, spun „Tatăl Nostru” şi îi mulţumesc că am mai trăit o zi.Mi s-a spus aşa, Vitalie, tu scrii hârtia asta, o trimiţi acolo şi ajunge la noi. Eu i-am spus lui aşa: „Măi, bun, eu îţi scriu hârtia asta şi ţi-o transmit. Ce obţin eu?” Şi el mi-a răspuns: „Eu mă duc acum în Moldova, îi spun că tu eşti de acord, e totul ok, ţi-l eliberăm pe cumnatul tău, îi pune în libertate şi pe ceilalţi. Îi eliberăm pe toţi, îi întoarcem maşina nevestei tale, dosarul acesta se închide. În plus, o să primeşti o sumă de bani, jumătate de milion, în tranşe, sub diferite forme. Va fi o tranşă mare şi pe urmă câte 50.000-70.000”. „OK.” S-a dus în Moldova, a trecut o lună şi nu s-a întâmplat nimic. Şi eu am luat legătura cu dânsul.Cu Cijicenco. „Care e problema, mă? Te-ai bătut cu pumnul în piept că eşti om.” „Măi, Vitalie, uite, am fost, am vorbit, dar nu ştiu care e treaba, căci lucrurile se schimbă un pic. Dar tu trimite hârtia să ajungă la noi…” De aia am întins-o cu hârtia. Pentru ei, hârtia era ca un joker. Băi, am hârtia, uite e la noi, declară negru pe alb, e ştampilată, semnată de dânsul, căci sub hârtie scrie: „Aceasta îmi este declaraţia, o menţin”.Au fost aici la mine trei procurori, am înţeles că sunt procurori. A venit cineva din penitenciar şi mi-a spus: „Trebuie să intre acuşi la tine trei oameni”. „Bine.” Nu au mai intrat, după aceea am înţeles că făcuseră cerere la Parchetul General. Apoi am aflat că cei care voiau să intre la mine sunt cei trei care au fost la Gherman Gorbunţov, la Londra. Sunt exact cei trei. Mai întâi au fost aici şi în momentul în care nu au intrat o zi–două, au plecat acolo.Nu ştiu cum le zice acum.- Cavcaliuc?Da, da… Le am scrise pe o foaie, trebuia să le iau cu mine. E Cavcaliuc şi mai sunt doi, nu ştiu cum le zice (face o pauză).În momentul în care au ajuns la Gherman Gorbunţov şi au vorbit cu el, s-a schimbat toată treaba asta la 180 de grade. Presupun numai un lucru, ştiindu-l pe Cavcaliuc, vă daţi seama… Mi se propunea simplu: „Vino acasă, rezolvăm şi tot aşa”. Mi s-a spus şi la telefon: „Hai, mă, stă ăla (Vanea Pisateli) pentru un triplu omor în Moldova şi tu stai aici pentru unul zgârâiat, împuşcat, nici nu e mort, nimic, stai cu 21 de ani. La noi se va face o rejudecare, îţi dă vreo 10–11 ani şi cu asta închidem subiectul”. Mi se fac nişte oferte, dar trebuia să îl scot definitiv (pe Plahotniuc) din schema asta. Asta s-a urmărit, acesta a fost scopul.Şi prima dată şi a doua oară şi toată dăţile care au fost. Hârtia şi arestările care s-au făcut în jurul meu au avut un scop: ca eu să tac şi să îl scot din schemă. Deoarece unde s-a adus discuţia fie de oamenii ceia, fie de ăsta care a venit şi de hârtiile care trebuia să le scriu, a fost spus ca în toate aceste locuri ceea ce îl viza pe dl Plahotniuc, să spun că nu-l cunosc pe acest om, nu am cu el nimic, să îl scot definitiv din schemă. Dar nu e aşa, pentru că el e tartorul, el e capul la toate astea. Dacă nu era dl Plahotniuc, nu mai era tema (cazul) cu Vanea şi nu mai eram eu şi nu se mai întâmpla treaba asta. Ori se întâmpla cu altă lume, în altă conjuncturi.Păi da.Iată acest lucru nu pot să îl explic. Eu nu ştiu care e treaba lor politică sau ce are Renato cu Gherman Gorbunţov, ori Renato cu Vlad Plahotniuc. Eu nu ştiu care sunt treburile lor. Am înţeles că Renato a candidat la prezidenţiale, e o persoană văzută. Nu ştiu ce probleme şi cu cine a avut, nu ştiu pe cine a demascat el şi cui nu i-a plăcut. Nu ştiu care e treaba între ei, dar acesta e jocul lor şi cred că în jocul lor le e mai bine văzut cum se reglează conturile. Eu sunt la mijloc în toată treaba asta. Ei m-au folosit în felul în care au folosit mulţi oameni. Domnul Plahotniuc e maestru în asta, încă de pe timpurile când ducea femei la nemţi.Despre asta ştie toată Moldova. Cine nu ştie despre escortele lui nenea Vlad? Dacă ar avea curaj să vorbească fetele de meseria cea mai veche… fetele care au fost duse de dânsul, s-ar aduna câteva sute. Vi s-ar termina banda de înscriere. Da, a trecut multă vreme, unele au îmbătrânit, le este şi frică şi nu vor vorbi. Care au vorbit ori care s-au scăpat cu vorba, au dispărut şi înregistrările şi nici despre ele nu se mai aude.Ancheta e demult în curs. Dacă vrea dl Vlad Plahotniuc, căci eu nu am posibilitatea să vin în Moldova şi nici nu prea vreau. Dar îmi dau cuvântul de bărbat că dacă vine el aici, în România, ies cu el la confruntare, ne ducem ambii la poligraf.Dă el, dau şi eu declaraţii. Dacă e om cinstit, dacă e om respectat, cum se crede el… Atunci când ţi se aduc nişte acuzaţii, fie chiar de un infractor, şi tu eşti un om cinstit şi nu ai nimic, nu te împiedică nimic să vii până la Bucureşti. Corect? Vii până la Bucureşti şi spui: „Măi, cine mă solicită?! Ce aveţi voi cu mine?”Justiţia română poate să îi asigure dlui Vlad Plahotniuc o trecere liberă în România ca să fie în siguranţă aici. Bănuiesc că nu se teme, nu se îngrijorează de o anchetă, dacă va fi adus aici, posibil, să rămână în arest pe o perioadă mai îndelungată.Toată povestea asta are o întorsătură… Vlad şi toţi cei din jurul lui au luat-o razna: oameni arestaţi, ţinuţi. Vă daţi seama… Sunt conştient, am fost nevoit să mă asigur cu nişte hârtii care să-mi permită să nu fiu niciodată extrădat. Nu puteam să nu mă gândesc la aceste lucruri pentru că sunt conştient că omul cela ştie că eu ştiu. Asta a înţeles toată lumea care are de înţeles ori care nu vrea să treacă pe alături cu urechile şi văzul. Da, eu ştiu că e implicat în asta, pentru că tot ce a făcut el pe ascuns duce direct la asta. Mai mult, este Vanea, este Pisateli, care ştie toată povestea. Că l-a chemat pe Pisateli şi i-a spus să dea un interviu în care a declarat că nu e implicat el, Plahotniuc, ci Renato… E o înscenare de acest gen pe care v-o arăt eu. Dacă vin la mine oameni din numele lui şi îmi arată ce să scriu şi o scriu cu mâna lor, mi-o dă ca eu să o copiez şi să adaug…Ştiţi cum a fost? Trebuia să scriu cum au spus ei şi mai departe scrie: „Textul tău”. Înţelegi? După ce scriam asta, trebuia să mai scriu altceva. Aţi înţeles cum trebuia să fie această foaie? Foile acestea sunt.Acum ei ştiu despre asta, de aceea v-am spus. În urma acestor dezvăluiri, trebuie să fiţi un pic mai atenţi pe unde mergeţi, cum călcaţi, ce ştiţi... Pentru că pe Valera, pe Malarciuc, l-au ţinut nouă luni de zile numai ca să afle unde e un stick.Un stick cu nişte informaţii de-ale mele. Eu, în afară de asta, acum mulţi ani, am mai scris o hârtie cu mâna mea, pentru orice eventualitate.Normal. Hârtia ceea e pusă bine la dos şi păstrată. În plus, eu aveam şi pe un stick ceva. Am copiat când eram încă la Moscova un telefon ilegal, am făcut o înregistrare şi mi-am pus nişte lucruri la dos. De ce ar face un om acest lucru acum cinci ani? Aş face numai din simplul motiv, am specificat în scrisoare, dacă o să cad şi o să mă pălesc şi o să mor, e vinovat omul ăsta. Am indicat cu subiect şi predicat cine şi cum e implicat, ce s-a întâmplat. Şi dacă eu nu o să mai fiu, iată adevărul, ca să ştie lumea. Am scris asta înainte de a fi extrădat în România. În ziua de azi nu e greu să iei o hârtie şi să o duci la expertiză pentru a vedea când e scrisă.Acum patru ani am prevăzut că lucrurile astea o să ia o aşa întorsătură şi m-am gândit să pun nişte informaţie la dos, nişte informaţie care o să-mi servească în viitor. Nu pentru că eu sunt aşa de hâtru, ci pentru siguranţa mea, pentru viitorul familiei mele. Am făcut acest lucru deoarece ştiu cine e Plahotniuc şi ce echipe sunt în jurul lui, îl cunosc pe Pisateli, tot ce se învârte în jurul acestui om.Eu mi-am dat seama atunci de un lucru, trebuie să-mi pun ceva de-o parte, căci tot trăiesc pe pământ şi ei ştiu că eu ştiu despre asta şi o să caute sub o formă ori alta să mă lichideze. E un mister şi misterul se află pe urmă. Iată cum a fost. M-am gândit că e mai bine să dezvăluim misterul după cinci ani de zile decât atunci când nu o să mai fiu. Au avut nişte neînţelegeri ori nişte certuri între ei şi a vrut să-l ucidă. Şi prin intermediul unuia a dat peste mine: „Du-te, mă, şi îl ucide şi îţi dăm 250.000 de euro”. Iată toată afacerea.Nu mai dă pe ocolite, nu ştiu cine, că nu acela. Spunea dl Gorbunţov nu ştiu unde, în ce interviu, că cine sunt eu să mă întâlnesc cu ditamai dl Plahotniuc. Păi, nu e vorba că se întâlneşte el cu mine. Plahotniuc, mă scuzaţi, a dus curve la produs, despre ce vorbim? E un om care nu are scrupule, s-a dus şi de jos şi de sus. Acesta se ştie şi cu cei răi şi cu cei buni. El vorbeşte şi cu deputaţii, şi cu bandiţii. Şi vorbeşte, atenţie, cu bandiţi şi cu deputaţi foarte periculoşi.Mă gândesc că cel mai bine ar fi pentru fiecare dintre noi să ne asumăm. Fie că unii vor, fie că alţii nu. Eu o spun pentru toţi. Eu port acum răspundere pentru ce am făcut. Aşa că, ceea ce îl vizează pe Vanea Pisateli, ceea ce a făcut el, pentru asta să poarte răspundere. Şi e mai bine să-şi vadă de treaba lui, ca să nu i se adauge vreo sută–două de ani. Dacă i se vor adăuga aceşti 200 de ani, 50 ori 100 vor fi tot datorită lui Vladimir Plahotniuc, prin combinaţii diferite de-ale lui.În ceea ce îl priveşte pe Vladimir Plahotniuc, cred că e timpul şi el să-şi asume. Dacă nu are nimic de ascuns, dacă e aşa de curat şi cinstit, să vină aici să discute cu organele competente. Măi oameni buni, uite mă învinuieşte omul acesta. Aici o să îi spună dacă îl găsesc vinovat ori nu. Căci un om, dacă nu are nimic de ascuns ori nu se teme, îi faci o citaţie şi el vine singur.În cazul lui Vladimir Plahotniuc, bănuiesc că o să îi facă o citaţie mai oficială. Aici depinde de el, dacă nu are cumva programul încărcat. Dar bănuiesc eu că pentru aşa lucruri poate să-şi rupă din timpul lui preţios. În pauza dintre cele două-trei linii pe care le trage dimineaţa şi cele de după-amiază să vină repede cu avionul, căci îl are pe al său, să vină până la Bucureşti, îi face o escortă, se duce două ore la DNA, îi ia patru ore. Reuşeşte să tragă linii şi dimineaţă şi după-amiază.Trebuie să vă fie clar, în această afacere sunt implicaţi patru oameni, şi anume Vlad Plahotniuc, Vanea Pisateli, Valera Halupa şi eu. Şi toată lumea care a fost trimisă de Plahotniuc prin intermediul procurorilor, persoanelor care s-au dus la soacră-mea. Toţi fac parte din echipa lui Plahotniuc. Întrebarea e una singură: Dacă eşti atât de nevinovat, de ce trimiţi zeci de oameni, pui la pândă, îi pândeşti, îi arestezi, îi aduci pe toţi, îi sechestrezi, îi ţii acolo sigilaţi? Ca să îmi închizi gura. Bun, mi-ai închis-o până acum, sunt cinci ani de zile. Uite, azi mi-am deschis-o. Acum eu am vorbit. Da, eu am vorbit despre tine. Trebuie să te gândeşti şi tu, pentru că eu m-am gândit mult şi mi-am asumat-o. Nu ştiu cât o să mai am după asta, dar un lucru vreau să îl ştii tu şi toată lumea. Îmi asum tot ce am făcut şi cred că a venit timpul şi tu să îţi asumi ceea ce ai comandat, pentru că nu eu am vrut asta, tu mi-ai plătit ca să vreau asta. Trebuie să înţeleagă toată lumea în acest caz. Asta e totul.Unicul lucru pe care vreau să-l transmit pentru restul oamenilor. Băi oameni buni, feriţi-vă de ceea ce visează acest om, pentru că, mai devreme sau mai târziu, dacă aveţi ceva cu dânsul, o să trageţi consecinţe. Eu nu cunosc pe cineva care a avut de-a face cu dânsul şi nu a fost ţepuit sau să se întâmple ceva şi mai rău cu dânşii.