Atenţie! Posibile deconectări ale energiei electrice în mai multe raioane

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 06.01.2017 07:08

Noi deconectări ale energiei electrice în mai multe raioane.



Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, compania „RED UNION FENOSA” anunţă că vineri, 6 ianuarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potârnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



2. Anenii Noi:

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:15



3. Basarabeasca:

str. 24 August JD, Depoului JD, Kirov JD, Crasnoarmeiscaia, Puteiskaia JD, Serghei Lazo JD, Vasilii Jucovski, Verhnii str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Alexandru Puşkin, Basarabia str-la, Depoului JD, Matrosova, Matrosova JD, Mira JD, Nicolai Gogol JD, Raketnaia, Raketnaia JD, Stepnaea, Stepnaea JD, Vladimir Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



4. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Libertăţii, Mihail Frunze, Vasile Stroescu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30



5. Cantemir:

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



6. Comrat:

s. Dezghingea: str. Coşevogo, Dovjenco, Dubinin, Dzerjinscogo, Lenin, Matrosova, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Pobeda, Rabociaia, Serghei Lazo, Tuhacevscogo, Vlasenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00



7. Călăraşi:

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Vălcineţ: str. 31 August, 8 Martie, Alexandru cel Bun, Donici, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Fântânilor, M. Eminescu, M. Costin. M. Spătaru, P. Rareş, Traian, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. 31 August, Şcolii, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Codrilor, C. Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, D. Cantemir, Dragoş Vodă, Independenţei, Gagarin, Kogălniceanu, Livezilor, N. Testemiţeanu, Rădiu, Titu Maiorescu, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00



8. Căuşeni:

s. Ochiul Roş, s. Picus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



9. Criuleni:

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



10. Hânceşti:

s. Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



11. Ialoveni:

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:00



12. Nisporeni:

s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



13. Străşeni:

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Ştefan Vodă:

s. Alava - parţial în intervalul de timp între 10:25 - 14:25

s. Carahasani: str. Ciapaev, Cotovscogo, Ion Creangă, Molodiojnaea, Pobeda, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 10:25 - 14:25

s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Ştefan cel Mare, Cotovscogo. Mihail Frunze, Raisa Varan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Slobozia: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



15. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare, puteţi suna la telefonul 022-43-11-11.