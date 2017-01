Arhiva şi biblioteca Parlamentului vor fi digitalizate

Arhiva şi biblioteca Parlamentului vor fi digitalizate, documentele pe suport de hârtie urmând a fi scanate şi stocate electronic.



Conceptul arhivei digitale a fost prezentat funcţionarilor din subdiviziunile Secretariatului Legislativului de expertul internaţional în domeniul digitalizării, Avinash Bikha.



Potrivit conceptului, vor fi digitalizate dosarele proiectelor de legi, stenogramele şedinţelor plenare ale Parlamentului, procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor permanente, studiile de legislaţie comparată, materialele cu caracter analitic, rapoartele, documente interne ale subdiviziunilor Parlamentului etc.



Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituţională electronică, care va fi accesibilă on-line.



Arhiva Parlamentului Republicii Moldova conţine peste 2 000 de dosare, un dosar conţinând aproximativ 300 de file. Biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa 5 000 de exemplare şi 120 de denumiri şi ediţii periodice.



Procesul de digitizare a arhivei şi bibliotecii Parlamentului are loc în cadrul proiectului ”Conceptul arhivei digitale a Parlamentului Republicii Moldova”, implementat cu suportul PNUD Moldova.