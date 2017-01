VIDEO

Profesorii anunţă patru zile de proteste în faţa Guvernului şi a Parlamentului; Cadrele didactice cer să le fie majorate salariile

Sursa: jurnal.md Foto: Mediafax 03.01.2017 19:25

Profesorii din întreaga ţară anunţă proteste de patru zile în faţa Guvernului şi a Parlamentului. Cadrele didactice cer să le fie majorate salariile, în condiţiile în care leul s-a depreciat, iar preţurile sunt în continuă creştere. Potrivit sindicaliştilor din domeniul Educaţiei şi Ştiinţei, dacă revendicările lor nu vor fi îndeplinite, profesorii ar putea intra în grevă generală.



Profesorii spun că vor ieşi în stradă începând cu 17 ianuarie. Pe lângă majorarea salariilor, cadrele didactice solicită şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.



„Un ajutor de educator are un salariu de 1100 de lei şi este obligat să stea de la ora 8:00 până la ora 18:00 la serviciu şi munca este foarte grea, spuneţi-ne vă rog cine ar rezista cu un aşa salariu fie el şi o persoană mai tânără fără familie, ne mai vorbind de o persoană care are familie. Tot mai mulţi tineri specialişti ne părăsesc pur şi simplu. Condiţiile de muncă se înrăutăţesc din an în an aş vrea să-i întreb pe cei care fac legile spuneţi-ne vă rog un singur educator poate să se descurce cu 35 de copii?”, mărturiseşte educatorul Elmira Rusu.



Liderii sindicali susţin că au prezentat autorităţilor lista de revendicări, însă guvernanţii nu au venit deocamdată cu soluţii.



Pe o reţea de socializare, vicepreşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, a scris că majorarea salariilor profesorilor ar putea fi posibilă doar dacă va fi anulată legea care pune banii furaţi din bănci pe umerii cetăţenilor.



„În bugetul pentru anul 2017 este prevăzut că contribuabilii, adică noi toţi, vor achita 665 de milioane de lei în contul recuperării miliardelor furate tot de la noi. Numărul total al cadrelor didactice din ţară este de aproximativ 52 de mii de persoane. Dacă e să fie anulată legea care ne obligă să returnăm miliardele sustrase din sistemul bancar, iar banii economisiţi să fie redirecţionaţi pentru majorarea fondului de remunerare a muncii profesorilor, salariul lunar al fiecăruia dintre ei ar putea creşte cu peste o mie de lei”, a comentat Alexandru Slusari.



Ofiţerul de presă al Ministerului Educaţiei a spus că instituţia nu poate veni deocamdată cu o reacţie la acest subiect, iar purtătoarea de cuvânt a premierului nu a fost de găsit pentru comentarii. În prezent, salariul mediu al unui profesor este de aproximativ 4.000 de lei.