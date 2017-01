Sportivii moldoveni premiaţi la Rio cerşesc de jumătate de an onorariile promise de Guvern; Reacţia Ministerului Tineretului şi Sportului

21.01.2017

La jumătate de an de la Jocurile Olimpice de la Rio, câţiva sportivi moldoveni se plâng că încă nu şi-au primit onorariile promise de Guvern. Unul dintre atleţi, Zalina Marghieva, cea care s-a clasat pe locul 5 în finală la aruncarea ciocanului, mărturiseşte că se simte minţită de autorităţi.



„Am decis să scriu acest post pentru că este ultima mea încercare..dar cred că şi cea mai disperată, de a-mi ridica în final premiul promis de la Jocurile Olimpice. Mulţi ştiu de premii băneşti.. dar prea puţini ştiu că patru olimpici..Marghieva Zalina, Alexandru Spac, Cachir Serghei, Marinencova Larisa(Jocurile Paralimpice)..până în prezent aşa şi nu şi-au ridicat banii promişi de Guvern. La întrebările noastre când o să fim remuneraţi,pentru că deja a trecut jumătate de an ..deja e ianuarie.. răspuns concret aşa şi nu am primim de la Ministerul Tineretului şi Sport”, a scris Zalina Marghieva pe pagina sa de Facebook.



Atleta spune că deja de jumătate de an tot bate în uşa MTS pentru a-şi primi banii, însă fără niciun rezultat.



„Am muncit din greu mulţi ani..pentru că aveam un ţel..mi-am sacrificat timpul liber,sănătatea şi multe altele. Am investit bani ce cu mult depăşesc bursele pe care le primim de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Şi acum aş vrea să întreb Ministerele şi Guvernul..oare sportivii nu sunt tot oameni cu nevoi,cu probleme şi necesităţi? Oare angajamentele faţă de sportivii olimpici nu sunt la fel de importante?..dacă au trecut deja şase luni..iar premiile aşa şi nu au fost ridicate. Ştiu că cineva o să mă susţină..iar cineva nu o să rămână încântat..dar sincer să spun...după jumătate de an..după ce am fost obligată să-mi cerşesc premiu..să bat uşă la minister şi să-mi cer banii meritaţi..dar fără nici un rezultat..apare o întrebare...oare are rost să mai fac sport? Să mă pregătesc pentru următoarele Jocurile Olimpice şi să lupt pentru ceva mai mult? Oare merită sănătatea..sacrificiile şi cheltuielile pe care le suport”, a declarat sportiva.



Imediat după ce atleta a postat mesajul pe Facebook, MTS a venit cu o reacţie, prin care a informat că „nu există nicio prevedere legală care ar obliga Ministerul Tineretului şi Sportului de a asigura premierea sportivilor premianţi la Jocurile Olimpice imediat după încheierea acestora”.



„Ministerul poartă responsabilitatea pentru gestionarea corectă a banilor publici şi nu poate gira tranferuri până la clarificarea situaţiei. Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului, acordă o atenţie specială sportivilor de performanţă şi îi premiază fără ezitare când merită, acuzatiile recente însă fac dificilă premierea până la lămurirea integrală a situaţiei”, se arată în comunicat.