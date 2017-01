Soacra ministrului Justiţiei, fondatoare la o firmă care construieşte un bloc cu 10 etaje // ZdG

În 2016, afacerile familiei ministrului Justiţiei, Vladimir Cebotari, au continuat să se dezvolte chiar dacă, cel puţin oficial, atât ministrul cât şi soţia sa s-au retras din acţionariatul firmelor pe care le deţineau, scrie Ziarul de Gardă. Dacă în declaraţia de avere pentru 2015, Vladimir Cebotari scria că deţine cote părţi la 3 firme: „C&V Asistenţă” SRL, „Vlaconic” SRL şi „Neaos” SRL, astăzi, oficial, ministrul mai este acţionar doar la „C&V Asistenţă” SRL, cu activităţi de prestare a serviciilor de consultanţă juridică. La „Vlaconic” SRL fondatoare a rămas mama ministrului, Anatalia Cebotari, iar la „Neaos” SRL, distribuitor oficial în Moldova a tehnicii agricole şi tractoarelor marca John Deere, care, în 2014, i-a adus ministrului dividende de 2,9 milioane de lei, asociat unic a rămas Lilia Ivanov, fosta parteneră a lui Vladimir Cebotari, cel care s-a retras din acţionariat în mai 2016.Şi soţia ministrului, Maria Cebotari, a fost implicată în afaceri în 2016. Pe lângă firma „Tchebo-Com”, pe care a fondat-o şi o conduce din 2014, soţia ministrului a fost, până în septembrie 2016, şi co-acţionar la compania aeriană Fly One care, din iulie 2016, operează zboruri către mai multe destinaţii din Europa şi Rusia. Maria Cebotari s-a retras din acţionariatul companiei aeriene după ce în presă au apărut informaţii despre implicarea familiei ministrului în această afacere. Fondată în septembrie 2015, Fly One a cunoscut o dezvoltare rapidă. În aprilie 2016, a operat primele curse charter, iar în iunie a lansat prima cursă regulată de pasageri, către Moscova. Astăzi, numărul curselor operate de Fly One a ajuns la 14. În prezent la Fly One este angajată sora lui Vladimir Cebotari, Mariana Tabuică, fost director financiar la ÎS, Moldatsa”, iar oficial, proprietarii companiei sunt românul Nicu Berla, Andrei Ţurcan şi Tudor Carabadjac, despre care anticoruptie.md a scris, în mai 2016, că este fostul socru al lui Mircea Maleca, fost director al Autorităţii Aeronautice Civile.Parteneriatul” familiei ministrului Cebotari cu Mircea Maleca, foşti colegi la „Air Moldova”, a continuat, în 2016, şi la o altă firmă – „Breitman Grup” SRL, care-i are ca fondatori pe Marcel Tanas, Mircea Maleca şi… Vera Sârbu, soacra lui Vladimir Cebotari. Compania construieşte în prezent o clădire multietajată la intersecţia str. Mihai Viteazul şi Mitropolit Dosoftei. Lucrările sunt executate de „Maxmod Imobil” SRL, firmă la care soţia ministrului a fost în trecut contabilă şi care împarte aceeaşi adresă cu firma „Tchebo-Com”, fondată şi administrată de Maria Cebotari. Marcel Tanas, co-fondator la „Breitman Grup”, este administratorul şi unul din fondatorii companiei de construcţii „Maxmod Imobil” SRL, implicată în trecut în scandaluri, după ce a fost acuzată că ar fi luat bani de la oameni, fără a le finisa mansardele promise.„Nu este niciun fel de implicare a mea. A fost o sugestie atunci când a fost o întrebare. Ei erau în căutarea unor investiţii, a unor proiecte din care ar putea să obţină o anumită stabilitate, respectiv am sugerat câteva proiecte despre care cunoşteam pentru că, în orice proiect, dacă te implici, te implici cu oameni în care ai cât de cât încredere. A fost o decizie a lor”, afirmă Vladimir Cebotari, întrebat despre participarea soacrei în afacerea „Breitman Grup”. „La „Vlaconic” aşa şi nu am intrat în drepturi, cum nu a intrat nici maică-mea în succesiunea respectivă. „Neaoş” a fost înstrăinată şi exact aşa a fost înstrăinată şi cota soţiei dintr-o altă întreprindere” (n.r.: „Fly One”), a mai adăugat ministrul.