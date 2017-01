Procurorul care mergea cu maşina pe trotuar, acuzat că a lovit un activist, milionar din donaţii şi cu familie ce a ridicat un bloc cu 11 etaje în Chişinău

VIDEO

Ion Dulgheru, un fost pretendent la şefia Procuraturii Anticorupţie, cel care a deţinut, până la 1 ianuarie 2016, funcţia de adjunct al procurorului sect. Centru, Chişinău, a fost filmat de activistul Alexei Dimitrov în timp ce a mergea cu maşina pe trotuarul din apropierea instituţiei în care acesta activa. După ce Dimitrov i-a reproşat acest fapt, procurorul, nervos, l-ar fi lovit, aşa cum se observă din imaginile video surprinse de activist şi postate pe internet, după care a plecat. Incidentul a avut loc vineri, 30 decembrie 2016, scrie zdg.md. Alexei Dimitrov: „Eu am depus plângere imediat la poliţie. Mi-a aplicat în partea dreaptă a feţei o lovitură cu pumnul, destul de neplăcută. N-am fost la medic, dar evident, ca să nu las aşa, aş apela la o expertiză. Dar, era sfârşit de zi, vineri, iar sâmbătă şi duminică au fost sărbători. A fost o usturime neplăcută, dar mai mult e aspectul moral. E total deplasat… El a mers pe trotuar. Eu i-am bocănit cu degetele în geam, fiindcă altfel nu-i posibil de atras atenţia. El s-a simţit tare lezat. El mergea pe trotuar. Am aflat întâmplător că e procuror după ce am introdus pe Google numerele de înmatriculare ale maşinii şi am dat chiar de câteva articole din Ziarul de Gardă… După ce m-a lovit, el a plecat”, zice Alexei Dimitrov, solicitat de ZdG.Ion Dulgheru nu a răspuns la apelurile ZdG. I-am trimis procurorului şi un SMS, precizând că dorim să aflăm poziţia sa despre incidentul în care a fost implicat. Ziarul de Gardă va insista şi va reveni ulterior cu o reacţie din partea lui Ion Dulgheru şi a Procuraturii Generale. Din 1 ianuarie 2016, după ce toate procuraturile de sector din Chişinău au fost comasate cu Procuratura mun. Chişinău, Ion Dulgheru nu mai este adjunct al procurorului sect. Centru.Ziarul de Gardă a făcut anterior portretul procurorului Ion Dulgheru, atunci când acesta a candidat la şefia Procuraturii Anticorupţie şi a constatat că acesta deţine în proprietate mai multe bunuri de milioane, iar în trecut, a fost cercetat disciplinar din cauza implicării într-un scandal. Fratele acestuia, Andrei, este şi el procuror la Procuratura Râşcani, Chişinău. În decembrie 2014, ZdG scria că familia celor doi procurori construieşte un bloc locativ cu nouă etaje pe str. Constantin Vârnav, Chişinău, bloc amplasat pe un fost teren de joacă, spre nemulţumirea locatarilor din zonă. După acel articol, Comisia Naţională de Integritate (CNI) nu doar că nu s-a autosesizat pentru a investiga averea celor doi procurori care construiesc blocul locativ la câteva sute de metri de casa de milioane a preşedintelui CNI, Anatolie Donciu, dar, contrar legii, nici nu au publicat declaraţia lui Dulgheru cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2014. Reprezentanţii CNI nu au putut explica de ce declaraţia de avere a procurorului Dulgheru lipsea pe site-ul www.cni.md.În martie 2016, la un an şi jumătate de la demararea lucrărilor, casa înălţată de „Sky Home Lux”, companie fondată (iunie 2014) de Vasile Dulgheru (97,89%), tatăl procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru, şi Galina Bogdan (2,1%), soacra lui Ion, acum pensionară, fostă asistentă medicală la Teleneşti, era deja ridicată, muncitorii lucrând la faţadă. Acum, în ianuarie 2016, şi faţada este gata, blocul urmând să fie dat în curând, în exploatare. Apartamentele se vând în special prin intermediul unei firme imobiliare, preţul unui metru pătrat fiind de circa 600 de euro. Datele de pe panoul informativ amplasat lângă şantier arată că edificarea blocului a început în octombrie 2014 şi urmează a fi încheiată în decembrie 2016. Firma vinde apartamente cu 1-2 camere.Terenul pe care se înalţă blocul a intrat în posesia familiei Dulgheru în urma unei decizii a Consiliului Municipal Chişinău din 13 mai 2014, care a dat curs solicitării lui Vasile şi Galina Dulgheru de cumpărare a terenului aferent apartamentului pe care soţii Dulgheru îl deţin în zonă. Suma plătită a fost de 102 017 mii de lei pentru 650 m.p. de teren, deşi preţul său de piaţă era de câteva ori mai mare. În 2012, până a-l cumpăra, familia Dulgheru a luat acest teren în arendă.Deşi în 2014, procurorul Ion Dulgheru nega faptul că ar avea vreo legătură cu construcţia acestui bloc, ZdG l-a surprins, la volanul unui Mercedes cu numerele C OO 877 (acelaşi parcat acum pe trotuar), pe şantier, discutând cu muncitorii. Printre altele, în 2011, acest automobil fusese implicat într-un scandal rutier la Ciocana, care a ajuns ulterior să fie discutat la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). În mai 2011, pe numele lui Ion Dulgheru a fost iniţiată o procedură disciplinară pentru ignorarea Codului de Etică al Procurorului. Temei pentru iniţierea procedurii a fost plângerea depusă de I. Chirilov, care reclama faptul că, pe 9 mai 2011, deplasându-se cu automobilul pe str. Alecu Russo, şoferul Mercedesului cu numerele C OO 877 a încercat să-l depăşească neregulamentar, creând o situaţie de accident. „Ulterior, şoferul Mercedesului şi unul dintre pasageri, care s-a dovedit a fi procurorul Ion Dulgheru, i-au aplicat mai multe lovituri”, se spune în hotărârea CSP. Dar, circumstanţele invocate nu s-au adeverit, după ce au fost verificate de Comisariatul de Poliţie Ciocana. Dimpotrivă, I. Chirilov, care a depus plângerea, a fost cel tras la răspundere administrativă. Astfel, procedura disciplinară împotriva lui Dulgheru a fost încetată.În declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2013, procurorul Ion Dulgheru a indicat, împreună cu soţia, venituri din salariu de 250 mii de lei şi de 500 mii de lei din vânzarea unui imobil. Tot în 2015, Dulgheru a beneficiat de donaţii de aproximativ 800 de mii de lei (!)