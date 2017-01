VIDEO

Telespectatorii susţin Jurnal TV: Pe reţelele de socializare sau prin intermediul apelurilor telefonice, simpatizanţii postului cer ca Jurnal să rămână în casele lor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.01.2017 20:26

Mesajele de încurajare în adresa Jurnal TV continuă. Pe reţelele de socializare sau prin intermediul apelurilor telefonice, telespectatorii postului nostru de televiziune spun că îşi doresc un singur lucru: Jurnal TV să rămână în casele lor pentru a le aduce lumină. Şi invitaţii de la „Deşteptarea de weekend” de astăzi au spus că oamenii nu pot fi lipsiţi de emisiunile şi ştirile Jurnal TV.



„Eu vă rog rămâneţi cu noi pentru că publicul vă apreciază foarte mult şi eu în calitate de interpretă care am împărtăşit cu voi atâtea emoţii şi am făcut atâtea nebunii şi dracării împreună. De la statul cu fundul în sus la strâns gunoaiele prin pădure până la acte de caritate şi proiecte foarte serioase. Am făcut de toate cu voi în anii aceştia. Şi interpreţii cât şi telespectatorii noi avem nevoie de voi. Pleaseee rămâneţi aici”, a spus interpreta Doiniţa Gherman.



Mai mulţi telespectatori au sunat în direct la emisiunea „Deşteptarea de weekend” de astăzi şi au vorbit emoţionaţi despre Jurnal TV, postul de televiziune preferat.



„Sunteţi foarte frumoaşi, veseli, sunteţi super. Am fost informaţi corect, nici nuştiu ce să vă spun. Am trei zile de când plâng. Aseară până târziu, altăieri noapte. De când am aflat nu-mi pot veni în fire. Vă rog frumos nu vă daţi bătuţi, mergeţi până la capăt.”



„Să ştiţi că ne pare foarte rău că vă închideţi. Sunteţi un post care şi-a făcut rostul oriunde a fost, şi-a spus părerea corect şi asta e. Suntem o ţara în care avem o conducere care nu le place adevărul şi chiar ne pare rău.”



Zeci de mesaje de încurajare şi susţinere sunt postate şi pe reţelele de socializare.



„Succese!”



„Îmi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă. Susţin Jurnal TV!”



„Susţinem Jurnal TV!!!”



„Numarul unu la buton cu siguranţă va fi Jurnal TV! Cetăţenii întregii ţări sunt în aşteptare pentru a afla adevărul pur. Lumină va fi!!!”



„Este tragic ce se întampla şi la ce vremuri am ajuns, dar e de datoria tuturor să nu permită distrugerea singurului post de televiziune care reflectă realitatea şi care spune doar adevărul. Suntem alături de voi şi vă susţinem! JURNAL TV trebuie să rămână pe ecranele televizoarelor, chiar dacă într-o altă formulă. Nu cedaţi, fiţi tari şi fiţi siguri că aveţi sprijinul şi susţinerea noastră.”



„Tot neamul meu susţine Jurnal TV. Noi suntem cu voi cu sufletul şi forţa. Împreună vom învinge.”



„Jurnal TV este televiziunea mea. Jurnal TV este ca aerul, ca soarele care te luminează şi te încălzeşte, ca apa pe care o sorbi când îţi este sete. Jurnal TV este dragoste de ţară.”