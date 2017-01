Consilierul directorului ÎS Calea Ferată din Moldova şi-a cumpărat televiziune

Postul de televiziune Noroc TV are, de la sfârşitul anului trecut, un nou proprietar şi administrator. Compania Noroc Media SRL, cea care administrează postul de televiziune Noroc TV, dar şi postul de radio Noroc FM, a ajuns în proprietatea lui Igor Matveiciuc, un tânăr de 29 de ani. Matveiciuc este consilier pe probleme generale al directorului ÎS Calea Ferată din Moldova, Iurie Topală, scrie Anticoruptie.md. Potrivit informaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat, tranzacţia de vânzare-cumpărare a fost încheiată pe 27 decembrie 2016. Noul administrator al postului de televiziune este interpretul Alexandru Cibotaru. Contactat telefonic, Cibotaru a confirmat schimbarea de proprietari ai postului de televiziune şi a precizat că în viitorul apropiat urmează schimbări la Noroc TV. „Schimbările nu înseamnă că vom deveni un post mai politizat.Dimpotrivă, vom reveni la divertisment. Asta este viziunea noului proprietar”, a precizat administratorul Noroc TV. Întrebat despre echipă, Cibotari a declarat pentru portalul Anticoruptie.md că şi la acest capitol vor avea loc schimbări.Alexandru Cibotari a insistat să ne asigure că Igor Matveiciuc este beneficiarul final al postului de televiziune. „Nu există alţi beneficiari. Postul a fost cumpărat de el. Ştiu că circulă zvonuri, dar vă asigur că acest post de televiziune nu are nimic nici cu Iurie Topală, nici cu Iurie Chirinciuc, şi nici cu altcineva”, ne-a mai declarat sursa.La serviciul de secretariat al ÎS Calea Ferată, unde am telefonat pentru a discuta cu Matveiciuc, am fost anunţaţi că acesta a fost dimineaţă la birou, dar acum nu mai este. Nici Iurie Topală nu a răspuns la telefon pentru a comenta noua achiziţie a consilierului său.Precizăm că, în 2016, Igor Matveiciuc s-a mai ales cu o afacere. Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, tânărul ar fi fondat, în septembrie 2016, o companie - Grand Rail Company SRL. Firma este specializată în activităţi de închirierea şi leasing de alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile, dar şi transporturi de marfă pe calea ferată şi activitatea de broker vamal.Anterior, Ziarul de Gardă a scris despre un oarecare Rozalin Matveiciuc, persoana care a depus cerere pentru emiterea unei autorizaţii de construcţie pe terenul din preajma Circului, unde urma să fie amplasat noul Stadion Republican. Jurnaliştii au demonstrat atunci că Iurie Topală ar fi fost implicat în preluarea terenului destinat pentru construcţia stadionului.