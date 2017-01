Deconectări de la lumină în mai multe raioane, inclusiv în capitală

Mai multe raioane ale ţării, dar şi câteva sectoare din capitală vor rămâne mâine fără lumină.



Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 2 ianuarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Aşhabad 3-51, 6-38, Cetatea Albă 18-36, 25-43, Hanul Morii 1-19, 2-20, Minsk 1-23, 2-8, Munceşti 85-117, 166-174, Pandurilor 3-17, 8-22, Tallinn 12, 12/1, Taşkent 1-17, 2-20 - în intervalul de timp între 09:20 - 13:20



2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, Hârtoape - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(1ora)



3. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Alexandru cel Bun, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Fântâna lui Radu, L. Istrati, Luceafărul, V. Micle, Nucarilor, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12:00



4. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Luncii 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, Calea Moşilor 15, Albişoara 40 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



5. Anenii Noi:

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:40

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



6. Călăraşi:

s. Vălcineţ: str. Burebista, Independenţei, Ioan Vodă, ion Soltîs, Livezilor, Traian, Viilor, Vălcineţ - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



7. Căuşeni:

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



8. Criuleni:

s. Ciopleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Porumbeni, s. Măgdăceşti: str. Calea Orheiului, Lidia Istrati, Orhei, Măgdăceşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



9. Hânceşti:

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 13:50

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 14:50 - 18:50



10. Ialoveni:

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:35



11. Leova:

s. Frumuşica - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



12. Nisporeni:

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



13. Orhei:

s. Hulboaca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Străşeni:

s. Stejăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



15. Ştefan Vodă:

s. Feşteliţa: str. 28 iunie, Alexandr Puşkin, Ştefan cel Mare, Dostoevscogo, Lenin, Mihail Frunze, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Feşteliţa: str. Mihail Frunze, Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Răscăieţi: str. Ştefan cel Mare, Biriucova, Kalinin, Mihail Frunze, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 10:35 - 14:35



16. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



