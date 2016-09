Rudele tânărului din Teleneşti, omorât cu bestialitate de un grup de indivizi, indignate că principalul suspect încă nu este anunţat în urmărire

Rudele lui Tudor Meleca, tânărul ucis în atacul sângeros de la Chiştelniţa, Teleneşti, sunt revoltate că, după zece zile de la tragedie, principalul suspect nu a fost anunţat în urmărire internaţională, scrie Jurnal de Chişinău De zece zile în ograda familiei Meleca din Chiştelniţa, Teleneşti, nu mai răsare soarele. Pe 30 august, Ion şi Feodosia Meleca, părinţi a 13 copii, l-au petrecut pe ultimul drum pe mezinul familiei, Tudor, un tânăr cu priviri luminoase ce caută vesel din fotografiile cu care s-au înconjurat membrii familiei. A decedat acum două săptămâni în mijlocul unei haite de 23 de indivizi însetaţi de sânge, originari din Orhei, care i-au luat viaţa lovindu-l cu bâtele şi înjunghiindu-l. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, se întorcea de la întâlnirea cu iubita sa, din satul vecin, Ţânţăreni. Crima s-a produs în noaptea de 27 spre 28 august.În seara de dinaintea tragediei, Tudor a fost la spovedanie. A doua zi urma să meargă la împărtăşanie, după care să fie vornicel la nunta unui prieten. Avea şi alte planuri, cum ar fi, să obţină paşaportul român şi să plece la muncă în străinătate. Să se căsătorească şi să fie sprijinul părinţilor trecuţi de 70 de ani.Mama băiatului, Feodosia, ni-l descrie drept un tânăr cuminte şi muncitor. A fost de câteva ori la muncă în Rusia. „În noaptea ceea m-am trezit la ora 01:00, mă durea inima, apoi la 03:00. Nu mai vine băiatul cel, m-am gândit. Am sunat la fiice, la Olga, la Maria. N-au răspuns. Îmi făceam griji când nu era acasă. În zori soţul s-a dus la biserică. La un moment dat, s-a întors speriat. Ştergeam geamurile. Inima mi s-a strâns. A venit medicul, mi-a zis să-mi măsoare tensiunea, mi-a făcut o injecţie. Apoi mi-au spus că Tudor a fost dus la spital, la Orhei. Ograda mi se umpluse de oameni. Am înţeles că s-a întâmplat ceva foarte grav. Când l-am văzut, arăta chinuit ca Iisus, cu tot corpul acoperit de tăieturi şi vânătăi. Tatăl meu a murit în război şi nu arăta aşa. Cum l-au putut chinui în aşa hal? De unde astfel de oameni?”, se întreabă bătrâna, cu glas stins, menţinut de sedative.Potrivit anchetei, conflictul a izbucnit pe 27 august, în preajma iazului din Chiştelniţa, unde se aflau câţiva tineri din Orhei la pescuit. La un moment dat, între aceştia şi câţiva localnici s-a iscat o ceartă soldată cu bătaie. Unul dintre tinerii de la Orhei şi-a apelat gaşca în ajutor. Satul dormea când la margine s-au oprit cinci automobile. Se adunase 23 de inşi înarmaţi cu bâte, unii din Orhei, alţii de la discoteca din satul Pelivan. Potrivit procurorului care instrumentează dosarul, unii dintre aceştia nici măcar nu se cunoşteau şi nici nu ştiau pentru ce veniseră în sat. Se aruncau asupra oricui le ieşea în cale, au bătut un bărbat care se întorcea noaptea la stână, un motociclist.Andrei Racu, prietenul lui Tudor, originar din Ţânţâreni, ne spune că se întorcea cu acesta şi prietena sa de la discotecă. Era în jurul orei 4:30. Automobilul îi aparţinea lui Andrei, dar Tudor era la volan. În mijlocul satului au văzut maşinile instalate de-a curmezişul drumului. N-au sesizat pericolul. Câţiva inşi s-au îndreptat spre maşina lor. „Tudor a oprit. Am văzut o încăierare, dar ne-am gândit cine ştie de la ce se bat. Am crezut că vor să ne întrebe ceva, că nici măcar nu-i cunoşteam. În clipele următoare, au spart parbrizul. Apoi ne-au dat jos din maşină. Au deschis portiera din spate unde era prietena mea, dar au văzut că e fată şi au închis-o. M-au aruncat la pământ şi vreo şase s-au aruncat asupra mea lovindu-mă cu pumnii şi picioarele. Am reuşit doar să văd că Tudor s-a rupt dintre ei şi a luat-o la fugă. Ceilalţi s-au luat din urma lui. Erau vreo zece. La un moment dat, s-au întors, ceva au strigat. N-am desluşit ce. Au urcat cu toţii în maşini şi s-au făcut nevăzuţi. Am sunat acasă la Tudor. El nu se întorsese”.Andrei Racu s-a ales cu fracturi de coaste şi cu echimoze pe faţă şi corp. Tudor a fost găsit mai la vale cu multiple tăieturi de cuţit într-o baltă de sânge. A fost înjunghiat, potrivit anchetei, în trei locuri. Individul care l-a înjunghiat, potrivit ortacilor săi, s-ar fi întors însângerat la maşină şi le-ar fi strigat acestora: „Hai, că am făcut-o!”. A doua zi, principalul suspect de crimă, R. Onofraş, din Orhei, a părăsit R. Moldova şi se află în Germania.Rudele lui Tudor afirmă că au aflat numele celui care l-ar fi asasinat pe Tudor încă pe 30 august, în ziua funeraliilor. Sunt revoltate că, după zece zile de la cele întâmplate, principalul suspect încă nu este anunţat în urmărire şi că majoritatea bănuiţilor sunt în libertate. „Nu înţelegem de ce doar o singură persoană este suspectată de crimă. Tudor, pe lângă multiplele tăieturi, are şi o gaură în cap provocată de o lovitură. Nu putea să lovească o singură persoană şi cu bâta, şi cu cuţitul. Există martori care au văzut că din urma lui s-au luat cel puţin zece persoane”, ne-a spus Elizaveta, sora lui Tudor, cu care ne-am întâlnit la intrarea în sediul Procuraturii Teleneşti.Una dintre versiunile înaintate de agresori e că cuţitul nu le aparţinea lor, ci lui Tudor, fapt infirmat de Andrei Racu, prietenul lui Tudor. Acesta precizează că, înainte de a intra în discotecă, au fost verificaţi să nu aibă cuţite ori alte obiecte interzise. Nu aveau nimic. „Maşina este a mea şi eu ştiu ce am în ea. Nu am avut niciun cuţit, nici măcar chei de la roată. Tudor nu avea nimic la el”, ne-a spus tânărul.Elizaveta, sora lui Tudor: „Procurorul ne-a informat că au aflat pe 1 septembrie cine e ucigaşul. De ce nu a fost încă anunţat în urmărire? Noi am aflat mai înainte numele acestuia, la înmormântare, pe 30 august…Procurorul Anatolie Bunduchi ne-a informat că înţelege indignarea rudelor, dar dosarul este unul complex, au fost audiate 23 de persoane. Mărturiile acestora urmează să fie confruntate pentru a se stabili cu certitudine gradul de vinovăţie al fiecăruia dintre ei. „Au fost identificaţi toţi participanţii la bătaie. O parte au fost audiaţi ca învinuiţi, o parte – în calitate de bănuiţi. Două persoane se află în arest preventiv, trei – în arest la domiciliu şi vreo trei sunt cercetate în stare de libertate. Iniţial, nu aveam probe suficiente ca să stabilim cine a comis omorul, pentru că acest aspect e cel mai grav. La momentul de faţă, când se conturează cine a făptuit infracţiunea, urmează să fie anunţat în urmărire. Demersul a fost înaintat deja în instanţa de judecată pentru aplicarea măsurii preventive, arest preventiv în contumacie, adică în lipsa persoanei”, a precizat Bunduchi.Potrivit procurorului, au fost finalizate expertizele medico-legale la două dintre persoanele bătute în acea noapte. Raportul de expertiză medico-legală în cazul lui Tudor Meleca nu a fost finalizat încă şi nici expertiza biologică. Unul dintre participanţii la măcel le-a arătat oamenilor legii locul unde s-au oprit în noaptea tragediei, după ce-au comis crima, şi au dat foc hainei însângerate a celui care l-a asasinat pe Tudor, pentru a ascunde urmele crimei. De la domiciliul acestuia au fost ridicaţi o pereche de adidaşi cu urme de sânge.Între timp, nimeni dintre părinţii tinerilor care au participat la măcel nu au luat legătura cu părinţii lui Tudor ca să-şi ceară iertare pentru fapta odraslelor lor. Familia lui Tudor, numeroşii fraţi, surori, cumnaţi susţin că vor merge până în pânzele albe ca cei care i-au luat zilele să fie traşi la răspundere. Pe mulţi i-au identificat pe conturile de pe reţelele de socializare. L-au găsit şi pe principalul suspect, dar acesta, la scurt timp, şi-a şters pozele de profil atât de pe reţeaua Facebook, cât şi de pe Odnoklassniki. Cu dl Ion, tatăl lui Tudor, ne întâlnim la intrare în Procuratura Teleneşti. Frânt de durere, reuşim să schimbăm doar câteva cuvinte. Întrebat dacă mai aşteaptă ca cineva din familiile agresorilor să le ceară iertare, a răspuns: „Eu îl aştept pe Tudor…”.S-a grăbit să plece. Urma să fie audiat A. Ciciac (foto), unul din persoanele bănuite, plasate în arest la domiciliu. Oamenii din sat vorbesc că el ar fi apelat gaşca de la Orhei, fapt negat de acesta. Tatăl tânărului decedat nu a vrut să-l vadă venind lejer, cu mâinile în buzunare, la anchetă.