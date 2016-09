O nouă linie de microbuz va face legătura dintre Chişinău şi comuna Bubuieci

Sursa: ipn.md Foto: jurnal.md 09.09.2016 17:40

Legătura dintre oraşul Chişinău şi comuna Bubuieci va fi făcută printr-o nouă rută de transport. Primăria municipiului Chişinău a anunţat despre deschiderea liniei de microbuz nr. 138, care va circula de pe strada str. Grigore Vieru din Bubuieci până pe str. Armenească din capitală. Ruta a fost deschisă vineri, 9 septembrie.



Solicitat de IPN, şeful adjunct al Direcţiei municipale transport public şi căi de comunicaţie, Vitalie Butucel, a menţionat că anterior această rută a circulat din Chişinău spre satul Humuleşti din comuna Bubuieci, dar acum are un itinerar nou. Potrivit lui, această rută nu are nimic în comun cu linia 107, restabilirea căreia a fost solicitată la începutul săptămâniicurente de primarul Dorin Chirtoacă.



În raza comunei Bubuieci, microbuzele de pe itinerarul nr. 138 vor circula pe străzile Grigore Vieru, T. Bubuiog, iar în raza oraşului Chişinău pe străzile Uzinelor, Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii Naţionale, bd. Grigore Vieru, străzile C. Tănase, Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, Alexandru cel Bun, Sfatul Ţării, Mitropolit Dosoftei, Serghei Lazo, 31 August 1989, Armenească.



La întoarcere, microbuzele vor merge pe străzile Armenească, Alexandru cel Bun, A. Puşkin, C. Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renaşterii Naţionale, străzile Tudor Vladimirescu, Uzinelor, iar în raza comunei Bubuieci pe străzile T. Bubuiog, str. Grigore Vieru, până la cimitirul nou.