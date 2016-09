O ambulanţă, surprinsă în oraşul Căuşeni cum transportă materiale de construcţie

VIDEO

Contactat telefonic, şeful de gospodărie al Spitalului Raional Căuşeni, Valeriu Guzun, a declarat că maşina aparţine spitalului din satul Taraclia, raionul Căuşeni, î

Cu ambulanţa după materiale de construcţii. O maşină de salvare a fost văzută miercuri seara la depozitul unui magazin de construcţii din oraşul Căuşeni. Într-o înregistrare video trimisă pe adresa redacţiei de către un cititor jurnal.md apar trei persoane cu uniforme medicale care încarcă materiale de construcţie în ambulanţa cu numere de înmatriculare C RP 619.În vehicul sunt încărcate trei cutii, două dintre care sunt băgate în maşină pe uşa din spate, iar a treia pe uşa laterală.nsă administratoarea instituţiei medico-sanitare, Guşilă Sofia, neagă acest fapt. Responsabila afirmă că nu are în gestiune ambulanţa respectivă.La rândul, directorul Spitalului Raional Căuşeni a refuzat să ofere o reacţie în legătură cu acest caz. „Nu am timp să vorbesc cu Jurnal TV”, a declarat Alexandru Cojocari.Amintim că zilele trecute o maşină cu numerele guvernamentale RM G 078 a fost surprinsă în curtea unui centru comercial din sectorul Râşcani, parcată chiar pe locul destinat persoanelor cu dizabilităţi.Dacă aţi fost martorul unor evenimente care pot deveni ştire, expediaţi imagini la adresa contact@jurnal.md sau prin intermediul rubricii Trimite-ne o ştire.