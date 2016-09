Scandalos: 17,5 milioane de lei au fost alocaţi pentru anul de studii 2016–2017 Liceului „Mihai Viteazul” din Chişinău

Pentru anul de studii 2016–2017 au fost alocaţi din bugetul de stat 17,5 milioane de lei (foto) pentru Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Capitală. În acest liceu, anul acesta îşi fac studiile 1.539 de elevi. Un simplu calcul arată că pentru fiecare elev au fost alocaţi aproximativ 11.000 de lei. Cu toate acestea, părinţii sunt obligaţi să achite lunar diverse plăţi neformale.Făcând referinţă la plăţile ilegale pe care un părinte le-a făcut publice ieri, 7 septembrie, pe reţelele de socializare, părinţii sunt obligaţi să achite anual peste 13.000 de lei pentru fundaţia şcolii, fundaţia clasei, meditaţii şi alimentaţie. Preşedinta Asociaţiei Părinţilor de la Liceul „Mihai Viteazul” încearcă să ne convingă că nu există niciun fel de plăţi ilegale la acest liceu, doar o cotizaţie lunară, benevolă, de 100 de lei, pe care părinţii o depun pe un cont bancar. Totuşi, comentariile părinţilor la articolul din JURNAL de Chişinău, „Taxe neoficiale la Liceul „Mihai Viteazul” demonstrează o altă realitate (http://www.jc.md/foto-taxe-neoficiale-la-liceul-mihai-viteazul).Câteva dintre comentarii:„Cam asta este situaţia în toate liceele din Chişinău şi şcolile primare”.„Eu am învăţat în acest liceu, mereu scurgeri de bani”.„Şi eu am învăţat, până în 2006, când am terminat, se strângeau câte 10.000 de lei, dar văd că după zece ani au adăugat un 0 la sumele încasate”.„Se colectau bani şi atunci, din 2002-2005, fundaţia era 80 de lei (sau 100, nu mai ţin minte), pentru reparaţie se mai colecta; în clasa 12 au strâns câte 1.000 de lei/elev, despre bac nici nu mai vorbesc, ai, n-ai, poţi, nu poţi, trebuie să dai câte 1.000 de lei şi să nu uiţi de cadourile ,,sofisticate” pentru dirigintă!”.„Înainte, taxa de intrare erau câteva cutii de vopsea. Acum s-au civilizat, directoarei nu îi ajunge atâta timp de conducere a liceului, are mai mult de 10 ani de când este directoare!”.„La Viteazul, în clasa la Buruiană, sunt 48 de copii, se strâng plăţi nebune nu de către profesor, dar de comitetul părintesc, care este ghidat de directoare. Aceasta are mulţi adjuncţi pentru a o proteja de orice din extern, şi nu în ultimul rând, are protejare de sus. De când mă ţin minte, în liceu a iubit banii colectaţi de la părinţi”.