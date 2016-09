Ziua Vinului revine în Piaţa Marii Adunări Naţionale

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.09.2016 11:39

În zilele de 1-2 octombrie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale revine sărbătoarea tradiţiilor – Ziua Naţională a Vinului 2016, ediţia a XV-a, cu genericul: „Omul – Sufletul Vinului”, transmite IPN.



Evenimentul se va desfăşura sub brandul unic de ţară – „Vinul Moldovei. O legendă vie” şi îşi propune să descopere legendele legate de vinul moldovenesc şi tradiţiile milenare de vinificaţie. Sărbătoarea va oferi vizitatorilor degustare cu peste 400 de vinuri, peste 40 de companii mari, producători mici şi producători de divin, se vor reuni sub brandul unic şi îşi vor prezenta spre vânzare şi degustare produsele de calitate.



Vor fi organizate „aventuri pe Drumul Vinului”. Infopoint-ul turistic din cadrul evenimentului va oferi vizitatorilor tururi tematice din inima capitalei spre originile vinurilor de calitate din ţară: destinaţii vitivinicole, galerii subterane, beciuri, vii, săli de degustare, crame şi pensiuni. Va fi organizată şi „Şcoala Vinului”, în cadrul căreia vor avea loc seminare tematice moderate de experţi somelieri, cu subiecte de la bazele degustării corecte până la degustări sofisticate pentru consumatorii iniţiaţi.



Tot atunci va fi organizat şi un concert cu program de două zile. În acest an la evenimentul din centrul capitalei vor evolua ansambluri, orchestre, fanfare şi tarafuri din cele trei regiuni vinicole ale Moldovei: Valul lui Traian, Codru şi Ştefan Vodă. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea de a savura feluri tradiţionale: carne la grătar, mămăligă, sarmale, plăcinte şi alte bucate de sărbătoare.



În cadrul evenimentului va fi organizat şi Târgul meşteşugarilor. Vor fi expuse şi comercializate lucrări cu motive inspirate din struguri, vin şi vie, realizate manual de către meşterii populari. Doritorii vor putea participa la ateliere de olărit, sculptat, pictat, dogit şi alte ocupaţii cu tradiţie.



Sărbătoarea este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din Moldova, cu suportul partenerului strategic al evenimentului, Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova.



În 2015, la Ziua Naţională a Vinului au participat circa 17 mii de oameni, comparativ cu 100 de mii care participau în anii precedenţi. Totodată, dacă în anii precedenţi la sărbătoare participau aproape 40 de producători vinicoli, în 2015 numărul lor a fost de 4 ori mai mic. Scăderea numărului de vizitatori a fost legată de formatul nou al sărbătorii. Aceasta a fost găzduită de zece companii vinicole şi de Asociaţia Micilor Producători de Vinuri, renunţându-se la festivitatea din PMAN.