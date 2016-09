Un pluton de militari din RM participă la exerciţiul „Combined Resolve VII” în Germania

07.09.2016

Un pluton de militari ai Armatei Naţionale participă în perioada 27 august - 16 septembrie curent la exerciţiul multinaţional „Combined Resolve VII”, care se desfăşoară în Germania.



Potrivit comandantului contingentului, maiorul Victor Trohin, exerciţiul, condus de forţele terestre americane dislocate în Europa (USAREUR), are ca scop pregătirea în comun a militarilor din ţările aliate şi cele partenere ale NATO, dar şi asigurarea nivelului de interoperabilitate necesar misiunilor internaţionale.



Maiorul a mai menţionat că Armata Naţională a detaşat la „Combined Resolve VII” ofiţeri şi subofiţeri din Batalionul 22 de menţinere a păcii.



La exerciţiul din acest an, care are loc la centrele de instruire militară Hohenfels şi Grafenwöhr, Germania, sunt antrenaţi aproximativ 3 500 de militari din Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Belgia, Franţa, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia, Statele Unite şi Ucraina.



Armata Naţională participă la aplicaţiile din Germania începând cu anul 2012.