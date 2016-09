Ce rugăminte are profesoara de geografie a lui Andrei Năstase, în cazul în care politicianul ajunge Preşedinte

Liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr (PPDA), Andrei Năstase, candidat la funcţia de preşedinte, s-a născut în satul Mîndreşti, raionul Teleneşti. Locuitorii satului sunt mândri de concetăţeanul lor şi sunt convinşi că are cele mai mari şanse să devină preşedinte. Reporterul CURENTUL a sunat la Mîndreşti pentru a afla mai multe detalii despre viitorul posibil şef al statului.Primarul satului, Socolovschi Vasile ne-a comunicat că Andrei Năstase vine deseori în sat să-şi viziteze părinţii şi nu exclude faptul că el poate deveni următorul preşedinte.„Pe d-nul Andrei Năstase îl cunosc, sigur. Este un om tare educat şi bun. Nu avem relaţii de tare mare prietenie ca să ne întâlnim, să discutăm.D-nul Năstase vine mai mult la părinţi, de fiecare dată când are ocazia. Ne salutăm ca toţi oamenii din sat şi aici se reduc relaţiile noastre. Dacă dumnealui va deveni preşedinte, ceea ce poate să se întâmple, îi pot spune că în ţara asta este foarte mult de lucru pentru generaţia care se duce, alta care vine şi care va mai veni” – a spus primarul satului Mîndreşti.Profesoara de geografie a politicianului, Mustea Varvara îl laudă pe liderul Platformei DA şi consideră că şansele acestuia la preşedinţie sunt mari.„Ca elev a fost unul disciplinat, ordonat, deştept, descurcăreţ, a fost un elev bun. Cred că dumnealui are şanse să devină preşedinte. Nu pot să-i dau sfaturi, dar pot să-l rog să facă ceva mai mult spre deosebire de ceilalţi – să se întoarcă cu faţa la popor, să ajute poporul şi nu buzunarul” – a spus Varvara Mustea.O locuitoare din sat, care a învăţat împreună cu Andrei Năstase în şcoală, este de aceeaşi părere ca şi consătenii ei.„D-nul Năstase are foarte mari şanse să devină Preşedinte. Dacă acest lucru se întâmplă, îi doresc să aibă sănătate, răbdare şi putere în tot ceea ce face” – a spus cetăţeanca.Cristina Parfeni