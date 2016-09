Victor Chironda, preşedintele grupului de iniţiativă pentru organizarea referendumului de demitere a lui Chirtoacă, intimidat de deputaţi PL

FOTO

Activistul civic Victor Chironda, preşedintele grupului de iniţiativă pentru organizarea referendumului de demitere a primarului capitalei, spune că este intimidat de către deputaţii Partidului Liberal pentru ca să renunţe la desfăşurarea plebiscitului. Asta după ce la adresa instituţiei în care activează acesta a parvenit o petiţie din partea parlamentarului Ştefan Vlas.Liderul grupului de iniţiativă susţine că deputatul PL i-a solicitat directorului instituţiei în care activează Victor Chironda informaţii cu caracter personal.„Stimaţi liberali, eu nu ştiu de unde aveţi atâta dragoste şi interes pentru mine, dar vreau să vă spun următoarele: eu sunt un om cinstit, onest şi curat. Spre deosebire de voi toţi, eu nu am lucrat o zi în instituţii publice, nu am deţinut funcţii publice şi nu am primit salarii din banii bugetarilor din Moldova. Salariile mele îmi ajung fix cât să supravieţuiesc în această ţară şi nimic mai mult. Nu am nici imobile, nici automobil, nici conturi în bănci şi nici credite ieftine. Toată activitatea mea civică este bazată pe voluntariat. Iar ceea ce faceţi voi se numeşte intimidare şi presiune pe societatea civilă. Fapt pe care îl voi comunica tuturor ambasadorilor şi delegaţiilor statelor europene în Moldova, vă asigur. Să vă ştie toată Europa cât sunteţi voi de liberali, democraţi şi europeni. Iar referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă va avea loc, cu sau fără mine, pentru că acesta este dreptul chişinăuienilor”, mai spune Victor Chironda.