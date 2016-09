VIDEO

La 12 ani a fost diagnosticată cu o gravă maladie care-i poate distruge copilăria; Viaţa fetiţei depinde de un transplant costisitor

Sursa: jurnal.md Foto: Jurnal TV 30.09.2016 10:08

Familia Cucereavîi din Cojuşna trăieşte un adevărat coşmar. Crina, fetiţa lor de numai 12 ani suferă de o boală gravă care-i poate sfârşi copilăria în orice clipă. Copila a fost diagnosticată la sfârşitul verii cu anemie aplastică, a afecţiune rară a sângelui care se caracterizează prin scăderea numărului tuturor liniilor celulare: eritrocite, trombocite şi granulocite. Are nevoie de ajutor pentru a supravieţui iar şansa ei se află într-o clinică specializată de peste hotare.



Când am mers să o vizităm pe Adina Crina, am găsit-o într-un salon al secţiei de hematologie de la Centrul Mamei şi Copilului, împreună cu sora ei mai mare. De mai bine de o lună, de când este internată, copila stă mai mult pe terapii complexe şi... cu nasul în cărţi.



Aştepta cu nerăbdare să meargă la şcoală anul acesta. Şi-a cumpărat haine noi şi rechizite, însă boală cruntă i-a schimbat brusc planurile.



Colegii de clasă, însă, i-au păstrat acelaşi loc din prima bancă.



Vestea că micuţa a fost diagnosticată cu anemie aplastică a căzut ca un trăsnet peste întreaga comunitate. Colegii de clasă au pornit o amplă campanie de colectare de fonduri pentru Crina.



Boala de sânge de care suferă fetiţa are o formă gravă şi necesită de urgenţă o intervenţie chirurgicală. Este realitatea dureroasă care a împins-o pe mama fetei pe frontul luptei pentru viaţa copilului ei.



Imediat după ce a aflat despre problemele grave de sănătate ale Crinei, mama a încercat să caute soluţii. A apelat la mai multe clinici specializate de peste hotare unde copila poate primi o şansă la viaţă. Li s-a spus că operaţia costă până la 200 de mii de euro, o sumă colosală pentru veniturile modeste ale familiei.



Crina este unul dintre cei peste 600 de copii din întreaga lume care suferă de anemie aplastică. Este o boală rară care se manifestă prin incapacitatea măduvei osoase de a produce hemoglobina. Viaţa ei depinde acum de un transplant medular.







Acum, copila repetă aceeaşi rugăminte către Dumnezeu.



Cei care vor s-o ajute pe Crina pot depune bani în conturile de mai jos sau o pot contacta pe mama copilei.



B.C. „Moldindconbank" S.A, filiala „Vatra"

Număr cont MDL 2259A042662

Număr cont USD 2259A0421302

Număr cont EURO 2259A0421301

IDNP: 2000033056108

Beneficiară: VERA CUCEREAVÎI

Telefon: 060 27 10 10