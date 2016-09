Acţiunile Guvernului - un genocid; „Ori ne luăm valizele şi plecăm din ţară, ori ieşim cu toţii în PMAN”

30.09.2016

Conversia împrumutului de peste 13 miliarde de lei în obligaţiuni de stat va avea consecinţe cu efecte grave pe termen lung. De această părere sunt invitaţii emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV, care au discutat aseară despre angajarea răspunderii Guvernului pentru iniţiativa legislativă care pune miliardul furat pe umerii cetăţenilor. Ei au calificat acţiunile Cabinetului de miniştri drept un genocid împotriva propriului popor.



Invitaţii emisiunii Cabinetul din Umbră susţin că miliardul furat de la cele trei bănci ar fi trebuit să fie restituit de către Banca Naţională, având în vedere că instituţia a fost un martor pasiv al jafului din sistemul bancar.



„Dacă nu ar fi fost furat miliardul cela, am fi avut salarii şi la învăţători, şi la medici, şi la grădiniţe, şi am fi avut mai ieftine şi gazul şi pensiile mai mari. Soluţia e asta: scoate datoria din Banca Naţională în afara conturilor BNM, să nu figureze ca şi datorie şi în felul acesta forţezi Banca Naţională să exercite presiuni pentru investigaţii, să găsească banii şi să acopere datoria aceea”, a spus analistul politic Arcadie Barbăroşie.



„Nu numai că oamenii n-o să ia banii în buzunar, dar o să fie scoşi din buzunar prin taxe şi impozite. Toată lumea este afectată de acest jaf şi acest lucru nu poate fi iertat. Asta trebuie s-o înţeleagă fiecare. Aceşti indivizi vor trebui judecaţi pentru genocid împotriva propriului popor. Ceea ce au făcut ei cel puţin în ultimii şapte ani se cheamă genocid”, crede jurnalistul Vasile Năstase.



„Ca să înţeleagă cetăţenii RM cum vor plăti această datorie în 25 de ani - prin mărirea preţurilor la energia electrică, prin mărirea preţurilor la carburanţi, care vor genera mărirea preţurilor la toate produsele absolut. Şi ceea ce ţine de FMI. Această prevedere pe care spicherul parlamentului a zis că i-a obligat FMI. Acesta nu este stilul FMI, ca să oblige un stat oarecare”, a menţionat fosta deputată Stela Jantuan.



Invitaţii emisiunii susţin că acţiunile guvernanţilor din ultimii ani i-au determinat pe tot mai mulţi cetăţeni să plece în străinătate.



„Oamenii migrează acuma şi din alte considerente. Nu doar că au plecat undeva să lucreze şi fac remitenţe acasă. Ei se instalează acolo cu traiul, îşi aduc copiii şi nu mai revin acasă. Dacă te pui pe furat, măcar să ştii că degrabă nu ai să ai de la cine fura, pentru că nu are cine lucra pentru această ţară”, a declarat Jantuan.



În aceste condiţii, singura soluţie viabilă pentru cetăţeni este revolta populară, susţin participanţii la emisiune.



„Ori trebuie să ne luăm valizele şi să plecăm din această ţară, ori toţi trebuie să ieşim în PMAN şi să spunem că ori declarăm o campanie de nesupunere civică şi nu plătim bonurile, ceea ce eu niciodată în viaţă nu am făcut, ori lasă să se transfere acea datorie pe umerii acelei Bănci Naţionale care s-a făcut moartă în păpuşoi şi a permis ca acest furt să aibă loc. Dar la noi ce se întâmplă? Banca scapă de această datorie, iar lor le este convenabil ca asta să dureze nu 25 de ani, ci 40 de ani, că îi avea câte 5% dintr-un miliard şi nici nu îţi trebuie să lucrezi”, a spus directoarea Transparency International Moldova, Lilia Caraşciuc.



„Este important să mergem la proteste şi acest protest va avea loc în ziua în care se va dezbate moţiunea de cenzură. Se face apel la toate formaţiunile politice antioligarhice să vină să protesteze pentru că este o chestie absolut ieşită din comun. Aici este vorba că într-adevăr că acest popor sărăcit, care are o pensie medie de 1200. Copilul care încă nu s-a născut are o datorie de peste zece mii de lei. Sunt nişte lucruri foarte şi foarte grave”, a punctat Vasile Năstase.