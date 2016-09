Cătălin Josan: „Tactica guvernanţilor noştri e următoarea: cum îi critici, cum rămâi pe drumuri”

Cătălin Josan este interpretul care a fost eliminat din lista artiştilor care au evoluat la concertul din Piaţa Marii Adunări Naţionale de sarbătoarea „Limba Noastră cea Română”. El crede că totul s-a întâmplat după ce Pasha Parfeni a urcat pe scenă la concertul de Ziua Independenţei cu un tricou ce purta mesajul #NuPlaha.



Europa Liberă: Vorbim despre aceste sărbători care pentru tine au avut un gust amar, pentru că nu te-ai regăsit în lista artiştilor care urmau să concerteze în data de 31 august, cu ocazia sărbătorii naţionale Limba Noastră cea Română. Ce a fost la mijloc?



Cătălin Josan: „Nu cred că e vorba doar de cazul meu. E cazul şi al oamenilor care au stat după gard pe 27 august, într-o ceremonie care ar fi trebuit să fie pentru toată lumea. Dar s-a transformat într-un spectacol privat, numai pentru nişte VIP-uri, oameni care aveau invitaţii, şi restul trebuiau să fie doar spectatori care să vadă printre garduri. Cam aceasta mi s-a întâmplat şi mie, pentru că şi eu am rămas cumva după gard, printr-un gest pe care eu nu pot să mi-l explic. Şi am rămas foarte surprins de decizia celor care au organizat concertul de pe 31 august, de a mă exclude din lista artiştilor care era prestabilită pentru tradiţionalul concert de pe Piaţa Marii Adunări Naţionale.”



Europa Liberă: A apărut şi o reacţie din partea Direcţiei Cultură a municipiului Chişinău, spunând că anume tu ai fi ignorat repetiţia generală pentru concert, iar fără o repetiţie în prealabil nu ai fi putut evolua pe scenă.



Cătălin Josan: „Cine se scuză – se acuză. Cred că oamenii pot să-şi dea seama fără ca cineva să găsească neapărat un motiv ca să nu mă primească la un concert sau să încerce să-mi închidă gura. E un motiv stupid. Puteau să organizeze ceva mai clar sau măcar să coincidă argumentele care au fost aduse. Sunt chestii care nu se sincronizează. Reprezentanţilor Direcţiei Cultură Chişinău pot să le aduc destule argumente care nu au nicio legătură cu această motivaţie stupidă.”



Europa Liberă: Dar cu politica ar avea o legătură? Ţinând cont şi de faptul că taică-tău se regăseşte printre fruntaşii Platformei„ DA” şi critică guvernarea, ar putea să fie o legătură?



Cătălin Josan: „Eu cred că orice artist care ar avea un cuvânt de spus, orice om care nu are frică de oamenii care ar putea să-i închidă gura sau să vrea să-i închidă gura, pentru că am demonstrat că, indiferent că e o scenă pregătită pentru artişti, un microfon, o amplificare a sunetului, eu pot să mă întâlnesc cu oamenii şi să vorbesc liber exact ceea ce gândesc. E clar că atmosfera aceasta de frică e creată şi de cei de la guvernare. Şi aceasta se vrea, de fapt, ca să fie cât mai puţini oameni incomozi lor, cât mai puţini care gândesc diferit de ei. Deci, ei ar trebui să-şi dea seama că, totuşi, noi suntem foarte mulţi, cei care suntem contra lor şi să ne arătăm dezacordul faţă de orice lucru pe care îl fac.



Eu am vrut neapărat să dau exemplul meu, pentru că îmi dau seama că nu toţi pot să vorbească. Unii depind de un post de muncă care are legătură cu statul, alţii care lucrează în spitale şi nu primesc după aceasta medicamente sau tot felul de ustensile, alţii care lucrează în domeniul învăţământului îşi dau seama că e unica lor sursă de pâine. Or, tactica guvernanţilor noştri e următoarea, şi s-a văzut: cum îi critici, cum rămâi pe drumuri. Oamenii trebuie să aibă curaj şi trebuie susţinuţi toţi acei care vor să vorbească liber, pentru că suntem într-o ţară liberă, de aceasta avem Limba Noastră cea Română, sărbătoare naţională pe 31 august, care a fost readusă în 1989. Deci, părinţii noştri, dacă au putut, cred că putem şi noi liber să dăm un exemplu pentru cei mai mici.”



Europa Liberă: Dar găseşti vreo legătură cu activitatea tatălui tău, Nicolae Josan?



Cătălin Josan: „Tatăl meu a fost întotdeauna un adept al gândirii libere. Aşa am fost şi noi crescuţi – şi eu, şi sora mea, şi fratele meu – să nu ne temem niciodată să spunem ce gândim, indiferent cine este la putere, să ne arătăm dezacordul, atunci când cineva nu are dreptate şi să-i ajutăm pe ceilalţi să prindă la curaj, pentru că aceasta este important într-o societate. Se poate demonstra că există foarte mulţi oameni cu curaj şi acest curaj creşte în fiecare zi.”



Europa Liberă: După acest incident, după ce nu ai mai evoluat pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale în data de 31 august, ai organizat un recital de chitară în grădina publică Ştefan cel Mare. Acolo s-a alăturat şi Pasha Parfeni, interpretul care pe 27 august a urcat pe scenă purtând acel tricou cu inscripţia #NuPlaha.



Cătălin Josan: „Eu cred că lumea ar trebui să-şi dea seama că, totuşi, are legătură acest gest pe care l-au făcut cei de la Direcţia Cultură a primăriei cu faptul că unul dintre artişti şi-a permis, după părerea lor, să expună un mesaj, atunci când a fost pe scenă şi a fost văzut de o ţară întreagă. Un gest de curaj, un gest pe care îl apreciez, un gest de care eu nu ştiam. M-a surprins plăcut, deşi ştiu că Pasha este o persoană care întotdeauna a ştiut să-şi spună punctul de vedere, nu i-a fost frică de nimeni şi este un om integru.



De aceasta, vreau să le transmit artiştilor: gaşca noastră de oameni de artă e o putere pe care putem să o arătăm în faţa celor care, poate, vor să calce oamenii în picioare. Trebuie să fim uniţi şi trebuie să ne încurajăm ori de câte ori avem un mesaj de spus, dar să nu ne ascundem după scuze.”



Europa Liberă: Dar au reacţionat şi alţi oameni de cultură, alţi artişti?



Cătălin Josan: „Nu am reuşit să văd foarte multe reacţii. Eu am tot încercat să-i provoc pe artiştii noştri la a-şi expune părerea printr-o campanie care se numeşte#EuNuTac. Şi am încercat să-i provoc să-şi expună părerea, să spună ce părere au, ce se întâmplă în ţară, ce ar vrea să schimbe. A fost o linişte destul de apăsată. Dar noi încercăm împreună cu Pasha şi împreună cu alţi artişti care ştiu să vorbească clar şi fără frică în faţa oamenilor. De fiecare dată când avem de cântat, dăm ochii cu ei şi atunci ei ar putea să ne ceară socoteală, întrucât pentru mulţi oameni părerea noastră contează.”



Europa Liberă: Vor mai fi şi alte sărbători: Hramul oraşului Chişinău, sărbătorile de iarnă. Dacă vei avea ofertă din partea responsabililor de la Direcţia Cultură a primăriei, vei merge să concertezi alături de alţi interpreţi?



Cătălin Josan: „Direcţia Cultură a primăriei ar trebui să spună clar, exact ce s-a întâmplat.”



Europa Liberă: A zis că nu ai fost la ultima repetiţie.



Cătălin Josan: „Nu e foarte clar, am destule argumente ca să le demonstrez că lucrurile nu se leagă în declaraţiile lor. Şi după care putem să vedem dacă există vreo cale de întoarcere în colaborarea noastră. Dar m-aş bucura foarte mult, ori de câte ori aş putea, să cânt pentru oamenii de acasă, indiferent că e de Hramul oraşului, de Ziua Limbii Române, de Ziua Independenţei. Atâta timp cât nu mi se închide gura şi nu mi se opreşte microfonul.”



Europa Liberă: Deci, nu porţi pică, nu eşti supărat, eşti deschis?



Cătălin Josan: „Nu am cum să nu fiu supărat. Este o palmă pentru mine, dar trebuie să aşteptăm o reacţie clară. Şi oamenii ar trebui să cunoască adevărul. Dacă ei recunosc că a fost o decizie legată de faptul că eu aş putea să spun mai multe lucruri, decât, pur şi simplu, să cânt, atunci nicio problemă. Dacă nu vor să recunoască treaba aceasta, nu ştiu...”



Europa Liberă: Dar cum e? S-au contopit politicul şi cultura?



Cătălin Josan: „Îmi pare rău că la noi toate lucrurile care se întâmplă trebuie să aibă vreo legătură cu politica. Atunci când îţiexpui părerea, atunci când ţi se închide microfonul, atunci când ţi se interzice, aceasta e politică? Eu îmi expun părerea. Suntem într-o ţară liberă, pentru aceasta au luptat şi părinţii noştri, şi buneii noştri, şi pentru aceasta trebuie să luptăm şi noi.



Atâta timp cât lumea crede că să-ţi spui părerea liber înseamnă să ai legătură cu politica, atunci e greşit. Trebuie să o facem, indiferent de politică sau nu. Faptul că nu avem oamenii dragi acasă, care sunt plecaţi, faptul că oraşul arată într-o stare deplorabilă, faptul că artiştii nu sunt lăsaţi să-şi spună cuvântul liber, aceasta e politică?”



Europa Liberă: Dar cum înţelegi tu o Moldovă liberă?



Cătălin Josan: „O Moldovă liberă e o Moldovă fără frică… Dar tocmai momentele în care cineva încearcă să-ţi închidă gura, tocmai atunci te mobilizezi şi mai mult şi reuşeşti să le dai un exemplu oamenilor că, poate, trebuie să fim uniţi şi să ne ajutăm să trăim într-un stat liber.”