Andrei Năstase a publicat un mesaj din diasporă: „Nu cedaţi; Noi suntem mulţi şi vă susţinem”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.09.2016 11:59

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj pe care l-a primit de la o familie de moldoveni stabiliţi în Irlanda.



Potrivit lui Andrei Năstase, moldovenii care au semnat mesajul spun că ştiu care este situaţia de acasă şi că sunt obligaţi să lupte pentru schimbare.



„Noi suntem cu familia în Irlanda, dar ştiţi cât de mult ne dorim să fim acasă în Moldova. Noi am muncit şase ani în Italia ca să ne întoarcem acasă, să punem pe picioare o afacere şi a funcţionat până când au venit nemernicii la guvernare. Am luat credit de la bancă ca să desfăşurăm afacerea şi ce credeţi: am luat cu cursul euro 14,8 lei şi timp de doi ani am ajuns să achitam cu cursul de 28 chiar şi 30. În final, am fost nevoiţi să vindem tot şi să plecam din ţară, am vândut cu copeici. Acum fratele meu este în depresie de ani că nu a putut accepta pierderea, iar eu cu copiii am plecat în lumea mare. Cred că aşa cazuri şi mai grele sunt mii în Moldova. Noi vă susţinem şi suntem mulţi, vă asigur. Nu cedaţi, vă rugăm!”, se arată în mesajul din diasporă.



Amintim că liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a avut mai multe întâlniri cu moldovenii din diasporă.