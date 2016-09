Profesoara care l-a criticat pe Lupu, nevoită să plece din ţară; Moţpan: „N-a mai avut linişte în sat; Era insultată zilnic de primarul din localitate şi ameninţată de persoane necunoscute”

Chiril Moţpan, membrul Platformei Demnitate şi Adevăr, a anunţat că profesoară Galina Hristofor, care l-a huiduit pe liderul PD, Marian Lupu, a plecat din ţară din cauza insultelor primarului din localitate, membru al Partidului Democrat. Totodată, profesoara a povestit că era ameninţată de persoane necunoscute.



„Aseară, târziu, a plecat din ţară doamna Galina Hristofor, profesoara din Step-Soci, Orhei, care i-a adresat, ceva timp în urmă, mai multe întrebări incomode lui Marian Lupu. Ne-am despărţit într-o staţie pustie de troleibuz din Chişinău, unde aştepta maşina care urma să o ducă departe de această ţară, devenită mamă vitregă pentru majoritatea cetăţenilor. Mi-a spus cu o voce stinsă că, după întâmplarea cu Lupu, n-a mai avut linişte în sat. Era insultată zilnic de primarul din localitate, ameninţată de persoane necunoscute că va fi schilodită şi că va regreta actul de curaj. Mi-a mărturisit că este peste puterile ei să suporte înjosirea şi nedreptatea la care este supusă zi de zi. Copii îi sunt plecaţi demult peste hotare. Nu o mai ţine nimic aici. Şi o durere sfâşietoare s-a aşternut peste ochii ei trişti, umeziţi de durerea despărţirii de cuibul natal. Înainte să ia drumul bejeniei, doamna Hristofor mi-a lăsat câteva pagini de caiet cu scris citeţ, caligrafic. Gânduri înşiruite în rânduri de lacrimi ale unei mame care şi-a împărţit inima şi dragostea, pe parcursul a zeci de ani, copiilor din localitate şi care, astăzi, este expulzată din propria casă de brutele guvernării mafiote. Iată câteva spicuiri din acest răvaş al durerii fără sfârşit”, a declarat membrul Platformei DA.



„În societatea în care credinţa, omenia, cinstea, adevărul şi dreptatea sunt noţiuni fără putere şi fără conţinut, omul nu mai poate nădăjdui într-un viitor bun. Cu adevărat, când vezi atâta suferinţă conjugată cu atâta răutate, te năpădeşte un sentiment de deznădejde şi te întrebi: ce preţ mai are viaţa? Ce valoare mai are iubirea, studiile, educaţia, respectul. Nedreptatea, exploatarea, neruşinarea, setea fără frâu după avere şi plăceri, ard în vâlvătăi de păcură în atâtea şi atâtea indivizi gata să se sfâşie unul pe altul pentru bunurile poporului acesta sărac, necăjit şi intimidat. Din cabinete nu se vede sărăcia din sate: drumuri desfundate, străzi fără lumină, sate fără apeduct, gospodării fără băi şi toalete, fără canalizare şi conducte de gaz? Ştiu oare demnitarii că sunt sate unde în autobusele de rută nu urcă niciun bărbat?”, a adăugat Chiril Moţpan.



Totodată, Chiril Moţpan îndeamnă oamenii să învingă frica şi să spună lucrurilor pe nume: „Măi oameni buni, avem ori nu avem curajul să strigăm în gura mare la acei ce au furat miliardele să le întoarcă şi să poftească-n puşcării. Oare şi mamele celor care au furat miliardele trăiesc cu aşa pensie ca mine? Strig şi vă implor pe toţi: nu vă lăsaţi înjosiţi! Nu le deschideţi calea celor care ne-au furat miliardele, sărăcindu-ne de nu mai avem vlagă să vorbim şi putere să mergem pe drum. Ruşine mare! Durere mare! Nedreptate mare! Cine-i vinovat neapărat trebuie să răspundă. Nimeni, absolut nimeni nu are voie să ne calce Demnitatea în picioare! Să luptăm cot la cot, toţi împreună, pentru Demnitatea noastră, pentru Demnitatea neamului nostru! Vă chem pe toată lumea să învingeţi frica şi să spuneţi lucrurilor pe nume, aşa cum le vedeţi, aşa cum le auziţi şi le simţiţi. Nu vă lăsaţi umiliţi de demnitarii de azi, nu acceptaţi daruri. Nu vă lăsaţi cumpăraţi cu doi bani!”.



„Măi oameni, cei care aţi furat miliardele, cum vă simţiţi voi, acasă la voi? Ce le spuneţi copiilor voştri, părinţilor voştri, soţiilor, soţilor şi tuturor acelora care vă cunosc, de unde aţi agonisit atâta mamă de bănet? Puteţi dormi noaptea? Nu vă temeţi de Dumnezeu că o să facă praf din voi şi din familiile voastre? Gândiţi că sunteţi nemuritori?”, a adăugat membrul Platformei Demnitate şi Adevăr.



Amintim că preşedintele PD, Marian Lupu a fost huit la o întâlnire cu locuitorii satului Step-Soci, raionul Orhei. Atunci, Galina Hristofor i-a adresat lui Marian Lupu mai multe întrebări incomode.



Ulterior, femeia a venit la Comisia Electorală Centrală pentru a-l susţine pe Andrei Năstase.