Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr au discutat cu locuitorii raionului Ştefan Vodă: Oamenii îşi doresc un trai decent acasă

Sursa: jurnal.md Foto: Facebook/Andrei Năstase 27.09.2016 14:18

Furtul miliardului din bănci i-a adus la limita sărăciei, iar salariile şi pensiile mizere pe care le primesc nu le ajung nici pentru strictul necesar. Asta au declarat locuitorii din raionul Ştefan Vodă la întâlnirea cu membrii Platformei Demnitate şi Adevăr. Oamenii s-au plâns că sunt nevoiţi să plece la muncă peste hotare întrucât le este foarte greu să-şi întreţină familiile. Ei sunt indignaţi şi spun că actuala clasă politică este coruptă şi îşi bate joc de propriul popor, iar alegerile prezidenţiale reprezintă o şansă pentru a scoate ţara din captivitate.



La discuţia cu locuitorii din satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a dezminţit informaţiile apărute săptămâna trecută în presa deţinută de oligarhul Vladimir Plahotniuc precum că ar fi încercat să organizeze o lovitură de stat.



„Toate imaginile arată cum eu opresc oamenii să nu facă rău, să nu curgă sânge şi acum la toate posturile acestea a le lui Plahotniuc sunt învinuit de lovitură de stat. Nu am de ce să mă ascund, dacă aş fi avut ceva păcătos în viaţă eu nu aş fi fost aici, eu nu aş fi fost în PMAN, eu nu aş fi făcut cu colegii mei din Platforma Demnitate şi Adevăr proteste, eu nu aş fi ridicat glasul dacă eram ca şi ei. Daţi-mi o zi când din 2005 Procuratura Generală nu este sub controlul lui Plahotniuc nicio zi când CNA-ul sau BNM nu este sub controlul lui Plahotniuc. Iată de ce nici furtul de miliarde şi nici spălările de 20 de miliarde nu puteau să aibă loc fără acoperire politică”, a declarat liderul mişcării protestatare, Andrei Năstase.



În opinia locuitorilor din raionul Ştefan Vodă prezenţi la întrevedere, schimbarea actualei clase politice este primul pas spre o viaţă mai bună. Astfel, ei i-au îndemnat pe concetăţeni să meargă la vot şi să fie atenţi ca scrutinul să nu fie fraudat.



Totodată, oamenii au semnat petiţia împotriva documentului prin care miliardul de dolari furat din bănci să fie acoperit din buzunarul tuturor locuitorilor Republicii Moldova.



Ulterior, membrii Platformei Demnitate şi Adevăr au discutat cu locuitorii din satul Ermoclia.



Oamenii au spus că actuala guvernare a sărăcit ţara şi s-au arătat convinşi că este necesar de pus capăt tuturor ilegalităţilor.



Localnicii susţin că viitorul preşedinte al Moldovei trebuie să fie demn, curajos şi onest.



Prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc, nu a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică.