A trecut vama bulgaro-română sub remorca unui camion; Un afgan, reţinut la Constanţa

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.09.2016 13:41

Un cetăţean afgan a fost depistat de poliţia de frontieră din Constanţa sub remorca unui autocamion după ce a trecut ilegal frontiera bulgaro-română.



Forţele de ordine au stopat vehiculul, iar în urma verificărilor au descoperit individul pe roata de rezervă de sub camion.



Şoferul, un moldovean de 35 de ani, a declarat că habar nu avea că sub maşina sa se ascunde o persoană.



Transfugul a fost reţinut şi predat autorităţilor bulgare.