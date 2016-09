Astăzi este marcată Ziua mondială a păcii

Ziua mondială a păcii (International Day of Peace) este celebrată în fiecare an pe 21 septembrie. Această zi dedicată păcii, promovată de Naţiunile Unite, a fost stabilită pentru prima dată în 1981, prin Rezoluţia 36/67, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pentru a fi aniversată în fiecare an în deschiderea sesiunilor din luna septembrie.Adunarea Generală a ONU a declarat această dată ca o zi dedicată consolidării idealurilor păcii, atât în interiorul cât şi între toate naţiunile şi popoarele lumii.Prima zi mondială a păcii a fost marcată în septembrie 1982. Rezoluţia 55/282 a ONU adoptată la 7 septembrie 2001 prevede ca începând din 2002 Ziua mondială a păcii să fie celebrată la 21 septembrie.Tema din 2016 pentru Ziua mondială a păcii face referire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, ca părţi de construcţie în arhitectura globală a păcii (''The Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace''), scrie Agerpres Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă au fost adoptate în unanimitate de cele 193 de state membre ale ONU în cadrul unui summit istoric al liderilor lumii, care a avut loc la New York în septembrie 2015.