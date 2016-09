Andrei Năstase şi-a arătat soţia; Cei doi se bucură de o căsnicie fericită de 17 ani

FOTO

Despre sărbătoarea din familia Năstase, liderul Platformei DA a mărturisit pe contul său de Facebook, acolo unde a publicat o fotografie cu sine şi soţia sa, Angela, dedicându-i poezia „Te iubesc”, a regretatului Adrian Păunescu.„Sunt 17 ani din ziua nunţii noastre”, subliniază Năstase, în descrierea fotografiei.Politicianul şi-a arătat familia şi în spotul de promovare a sa în accederea la prezidenţiale. Andrei şi Angela Năstase educă împreună doi feciori şi o fiică, doar că în prezent, soţia şi copiii politicianului locuiesc în Germania.Aflaţi, de asemenea, că data de 19 septembrie are încă o semnificaţie aparte pentru familia Năstase. În această zi, mezina Anna îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Politicianul i-a dedicat şi un mesaj special cu această ocazie:„Copila mea dragă, astăzi este ziua ta! Ai venit pe lume în minunata ţară a lui Goethe, exact în ziua în care părinţii tăi împlineau 15 ani de la căsătoria creştină. La fel ca şi zeci de mii de copii moldoveni, te-ai născut departe de casa şi de ţara noastră, de rude şi prieteni. Departe de bunica ta, cea care a avut parte doar de feciori şi nepoţi, care te-a visat şi aşteptat ani şi ani pentru a veni şi a-i mângâia viaţa zbuciumată. Mă mândresc nespus de mult că ai un nume tandru, Anna, pentru că e şi numele Mamei mele. De asemenea, e şi numele naşei noastre, o femeie minunată ce îndură împreună cu noi greul acestor timpuri.În primii doi ani din viaţa ta ne-a fost dat să fim împreună doar zile şi săptămâni numărate. Ne-am cuprins şi strâns în braţe mai mult prin ecrane reci şi reţele sofisticate. Sper să înţelegi şi să mă ierţi pentru că în loc să fiu alături de voi, am ales să revin în Moldova şi să încerc să schimb lucrurile nedrepte de aici, să mă bat pentru viitorul tău, al fraţilor tăi şi al tuturor copiilor ţării, alături de mamele, taţii, fraţii şi bunicii lor de Acasă! Ştiu că, odată întors, trebuie să mă grăbesc. Cred cu tărie că se poate, că vom reuşi neapărat să facem schimbarea în bine, astfel încât să fim cât de curând împreună, înaintea vârstei la care mi-ai resimţi şi mai dureros lipsa. Şi chiar ţi-ar fi mult mai greu să înţelegi şi să trăieşti departe de mine. Ştiu asta şi din trista mea copilarie, când am rămas fără Tata!Vreau ca într-o zi să revii Acasă. Împreună cu Mama ta, împreună cu fraţii tăi. Împreună cu toţi copiii moldovenilor risipiţi în cele patru colţuri ale lumii. Vreau să vii acasă şi să te bucuri de grija şi mângîierea bunicii. Să te bucuri de Libertate în ţara ta. În caz contrar va trebui să plec eu. Şi nu mi-ar fi deloc uşor, pentru că aici, Acasă, mi-ar rămâne Mama, mormintele Tatei, fraţilor şi bunicilor. Iată de ce te rog să ai răbdarea fraţilor tăi, înţelepciunea mamei tale, rezistenţa bunicii şi să te bucuri de dragostea noastră neţărmurită. La mulţi ani, Copila mea dragă!”, comunică Andrei Năstase în mesaj.