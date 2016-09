Cum comentează oamenii de artă gestul lui Pasha Parfeni; Ştefan Petrache: „Mi-a lăsat un gust dulce-amar”; Nicolae Botgros: „Pasha este un curajos”

Cu ocazia celor 25 de ani de la declararea Independenţei Republicii Moldova, în Piaţa Marii Adunări Naţionale s-au desfăşurat o paradă şi un spectacol, ambele destul de pompoase. Însă pe cât de pompoase, pe atât de umilitoare, deoarece oamenii de rând au fost nevoiţi să urmărească manifestaţia printre gratii. Pe scena din PMAN, Pasha Parfeny a făcut un gest pe care mulţimea l-a calificat drept unul curajos: s-a dezbrăcat de cămaşă, rămânând într-un tricou cu inscripţia „#NuPlaha”. Mesajul este inspirat dintr-o campanie desfăşurată pe reţelele de socializare orientată împotriva oligarhului Vlad Plahotniuc, scrieLa parada şi concertul organizate de Ziua Independenţei a avut acces doar cine trebuie, adică persoanele cu invitaţii şi membrii familiilor participante la eveniment. Cetăţenii de rând, însă, au sărbătorit cei 25 de ani de independenţă… de după garduri, împrejmuiţi de coloane ale forţelor de ordine. Văzând atitudinea umilitoare a organizatorilor şi faptul că li s-a îngrădit accesul la manifestaţie, mulţi au decis să participe la târgul de artizanat care avea loc în scuarul Catedralei. Pasha Parfeny s-a numărat printre artiştii care au luat parte atât la concertul de inaugurare a Zilei Independenţei, cât şi la spectacolul care a avut loc seara, pe scena amplasată în PMAN.Privirile bătrânilor şi ale copiilor care se aflau după gratii i-au lăsat un gust amar şi a decis să ia atitudine printr-un gest curajos. Urcat pe scenă, înainte de a-şi începe prestaţia, interpretul a ţinut un discurs.„Sunt sigur că fiecare dintre noi visează la o Moldovă independentă de corupţie, de oligarhi. Sunt sigur că fiecare dintre noi este gata să-şi dea cămaşa de pe el pentru asta. Eu o să-mi scot cămaşa. Te iubesc, Moldova!”, a spus Pasha şi s-a dezbrăcat de cămaşă, rămânând într-un tricou cu inscripţia „#NuPlaha”. Gestul a stârnit aplauzele oamenilor şi a devenit viral pe reţelele de socializare.După ce a coborât de pe scenă, i s-a arătat din deget, iar cineva din regie i-a spus că „nu era momentul”. Atunci el a reacţionat: „Dar când va fi?”.Solicitat de JURNAL de Chişinău, Pasha Parfeny a declarat că reacţia oamenilor l-a făcut să se convingă de faptul că gestul său a fost unul corect. „Mai mult decât atât, am primit şi numeroase reacţii pozitive din partea celor care lucrează în presa controlată, dar şi în alte structuri. Mi-au spus că mă susţin şi că-mi sunt alături. M-am bucurat să văd că avem foarte multă lume care înţelege că situaţia în Moldova este foarte critică şi că trebuie să luăm atitudine. După spectacol lucrurile au mers pe făgaş normal. Nu am primit niciun apel telefonic suspect, iar de consecinţe nu-mi este frică. Mi-am asumat un risc şi îmi dau seama că de acum încolo voi fi chemat mai puţin pe la anumite emisiuni ori spectacole. Doar că „sfârşitul” nu este atât de departe, iar aşteptarea mea nu va fi una de durată”, ne spune artistul.Întrebat care a fost reacţia colegilor săi de breaslă, Pasha Parfeny ne-a răspuns că nu vrea să o comenteze. Au fost şi din cei care au interpretat gestul său drept unul de PR, iar interpretul a decis să le dea o replică. „Vreau să le spun doar atât: nu este meritul meu că mesajul pe care l-am lansat, purtând acel tricou, este atât de popular. Şi-apoi, oricine vrea să beneficieze de un astfel de PR, n-are decât să o facă”, este îndemnul său.Eugen Doga nu consideră gestul lui Pasha Parfeny „un semn de mare curaj”, ci mai degrabă… „unul de omenie”.„Fiecare are dreptul să-şi expună liber opinia, cum consideră că este corect. Pasha şi-a spus opinia în public, lucru foarte normal. Forma de exprimare e deja altceva, însă dacă aşa a crezut el de cuviinţă, asta e. Vreau să menţionez că nu este un fapt ieşit din comun, e ceva firesc. Că e un gest lăudabil ori de criticat, deja s-a întâmplat. Libertatea de care a dat dovadă Pasha trebuie să fie la baza societăţii noastre: să trăim liber şi să vorbim ceea ce gândim. Să gândim frumos, aşa cum a făcut el. Nu a fost un îndemn urât care să cheme la distrugere. Dimpotrivă: la ameliorarea societăţii noastre”, ne-a declarat muzicianul.Maria Stoianov susţine că atâta timp cât democraţia permite fiecăruia să se exprime după nivelul conştiinţei sale nu poate decât să o facă, iar drepturile omului trebuiesc respectate. „Pasha Parfeny a ales acest mod de a-şi exprima sentimentele, opiniile şi viziunile asupra societăţii. Şi are tot dreptul. Consecinţele care o să apară pe viitor sunt relative, pentru că au fost artişti care au manifestat împotriva regimului, dar care au fost mereu pe primul loc şi chiar li s-a dat Ordinul Republicii. Însă cei care au luptat din umbră, mă refer la valorile naţionale, adevăraţi proromâni, iată ei au rămas acum cu fundul pe gheaţă. Acum istoria o să ne judece”, consideră textiera.I-am solicitat opinia lui Ştefan Petrache, care ne-a spus că gestul lui Pasha Parfeny i-a lăsat un gust dulce-amar.„În situaţia în care se află la momentul de faţă ţara noastră cred că asemenea atitudini ar fi mult mai binevenite dacă mai întâi de toate vom acţiona concret. Puterea acestui om (n.a. – Vlad Plahotniuc) va dura atâta timp cât noi nu vom fi un popor. Atâta timp cât o să ne împărţim în două, atât politic, cât şi geopolitic, nu vom reuşi absolut nimic. Mai mulţi artişti îi vor lua exemplu lui Pasha Parfeny atunci când va apărea poporul moldovenesc. Poporul, dar nu etniile răzleţe. Când am citit despre ce a făcut Pasha, am avut un amalgam de senzaţii şi sentimente pe care le trăiesc de o habă de vreme”, ne-a declarat artistul.Maestrul Nicolae Botgros susţine că Pasha Parfeny este un curajos şi se arată mâhnit de faptul că şi ceilalţi artişti nu i-au luat exemplul. „Eu demult am simţit că artiştilor noştri, dacă le arăţi un colţ de dolar ori de euro, ei închid ochii şi fac tot ce li se spune. Nu contează culoarea partidului. Pasha este un curajos, iar gestul lui a avut o greutate foarte mare.Din mesajul care era scris pe tricou deducem clar că are o viziune mai clară decât mulţi artişti consacraţi. Gestul său este lăudabil şi e păcat că este singurul artist care l-a făcut”, ne-a declarat domnia sa.Maestrul Botgros a vrut să-şi spună oful privind sărbătoarea organizată cu ocazia celor 25 de ani de independenţă.„Da! Este o dată şi o cifră foarte însemnată, iar ţara merita un spectacol grandios. Însă am avut impresia că cei de la guvernare şi cei care au organizat spectacolul au vrut să arate cine este puterea. Desigur că trebuie să fie supravegheat evenimentul, însă nu să dai cu gaze lacrimogene în oameni şi să-i faci să plângă. De la o poştă se vedea că acest spectacol a avut o altă direcţie. Trebuia organizat un concert mai simplu, cu invitaţi din România, şi să nu se laude că au cheltuit 30 de mii de milioane.Ca să mă înţelegeţi corect, o să vă dau un exemplu: tatăl meu, dacă este sărac şi nu are cu ce să ne hrănească, nu va merge la o nuntă ca să sară în sus de bucurie. El se va gândi cum să agonisească. Cei de la guvernare chiar nu văd că la sate lumea moare de foame? Că nu există zi în care să nu plece cineva din ţară? Şi asta nu e tot! Joia trecută, în familia „Lăutarilor”, am avut un deces. S-a stins din viaţă Sergiu Guţanu. Am vrut să-l înmormântăm sâmbătă, iar cei de la cimitir ne-au spus că nu lucrează pentru că e sărbătoare! Abia luni ne-au permis să-l conducem pe ultimul drum. Totul are o măsură! Ce are cimitirul cu Ziua Independenţei? Atât de mult fals e în această sărbătoare!”, consideră maestrul.