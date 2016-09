Noile recomandări ale Ministerului Sănătăţii privind alimentaţia în şcoli şi grădiniţe NU sunt implementate din lipsă de bani

La 9 septembrie curent, în Monitorul Oficial, au apărut noile recomandări ale Ministerului Sănătăţii privind alimentaţia în instituţiile de învăţământ, executarea cărora va fi posibilă doar din 2017, potrivit unor şefi de direcţie. Principalele probleme sunt lipsa finanţelor, a utilajului şi a personalului calificat. Direcţia Generală, Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău aşteaptă resurse financiare din partea Ministerului Finanţelor, scrie Jurnal de Chişinău Ministerul Sănătăţii a finalizat elaborarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitatea fizică în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova. Prin urmare, din 9 septembrie curent, toate şcolile şi grădiniţele trebuie să-l aplice. Însă, din spusele părinţilor şi directorilor de instituţii, copiii nu sunt hrăniţi după noile meniuri. „La noi încă nu s-au copt nici merele şi nici roşiile, încă nu le avem în meniu. Dar iată macaroane cu brânză sau cu caşcaval, avem peste o zi”, ne spune Lidia Sapojnic din Străşeni.„Nu am observat nicio schimbare, cum nu au fost fructe de sezon iarna trecută, nu sunt nici acum”, ne-a relatat Victor Nicolau din Şoldăneşti. Şi părinţii din municipiul Chişinău spun de asemenea că nu au observat nicio schimbare în meniuri. Directorii de grădiniţe ne-au declarat de asemenea că schimbările nu se vor produce în viitorul apropiat. „Ministerul Sănătăţii a anunţat că ne va sancţiona dacă nu vom respecta noul regulament, dar nu avem cum, ne lipseşte utilajul modern, personalul calificat şi nici bani nu sunt pentru un asemenea meniu”, a afirmat Silvia Andronic, directoare a Grădiniţei nr. 153 din sectorul Botanica al capitalei.Preţul unui meniu vechi, de care au parte şi în prezent copiii în grădiniţe, este de 18.75 de lei. Centrul Naţional de Sănătate Publică, care a participat la elaborarea noilor recomandări, ne asigură că 21 de lei sunt suficienţi pentru noul meniu. „Noi am calculat şi am ajuns la concluzia că noul meniu costă aproximativ 21 de lei”, a declarat Mariana Tutunaru, şefa Secţiei sănătatea copiilor şi tinerilor din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică.Anatol Ivanu, şef al Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport din sectorul Botanica al capitalei, o contrazice pe Mariana Tutunaru, precizând că sunt necesari cel puţin 30 de lei pentru un meniu. „Pentru ziua de luni, meniul din grădiniţe costă 20 de lei, pentru restul zilelelor, acesta ajunge până la 30 de lei. În Chişinău, copiii nu sunt alimentaţi după noile meniuri, deoarece nu avem resurse financiare suficiente. Trebuie determinate costurile reale pentru ca să realizăm aceste meniuri şi trebuie să facem achiziţii. Unele alimente nu le-am primit până la acest moment. Aşteptăm mijloacele financiare din partea Ministerului Finaţelor. Cel mai probabil, din 2017, aceste recomandări vor fi executate”, a menţionat acesta.Noile meniuri au fost elaborate, în premieră, pentru sezonul rece şi cel cald. Acestea presupun o alimentaţie mai bogată în fructe şi legume, promovează consumul de apă potabilă filtrată sau îmbuteliată şi prevede crearea posibilităţilor de practicare a activităţii fizice în şcoli. Şefii de direcţii ale educaţiei afirmă că meniurile sunt foarte bune şi sănătoase şi se bucură de faptul că pentru prima oară la elaborarea meniurilor au participat medici nutriţionişti. „Până acum, meniurile erau elaborate de către pedagogi, părinţi, asistentele medicale etc.”, a subliniat Anatol Ivanu.Specialiştii au exclus din alimentaţie produsele din carne cu adaos de aditivi alimentari (mezelurile şi salamurile), produsele culinare prăjite în grăsimi şi au redus cantitatea de pâine şi paste făinoase.Ministerul Finanţelor a menţionat de câteva ori în acest an că în vistierie nu există bani pentru majorarea costului pentru alimentaţia copiilor.