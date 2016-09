Vadim Brînzan: Cetăţenii plătesc mulţi bani pentru comodităţile guvernanţilor

Bugetul de stat al Republicii Moldova este gestionat ineficient, iar suma cheltuită pentru întreţinerea automobilelor de lux şi a birourilor guvernanţilor ajunge la zeci de mii de lei anual, ceea ce este prea mult. De această părere este pretendentul la calitatea de candidat pentru funcţia de preşedinte, Vadim Brînzan.



În cadrul unei conferinţe de presă, Vadim Brînzan a făcut o comparaţie între sistemul fiscal din Moldova şi cel din Statele Unite, unde este stabilit de mai mulţi ani. Astfel, el s-a arătat surprins de taxele mari pe care le plătesc cetăţenii Republicii Moldova. Potrivit lui Brînzan, sumele sunt comparabile cu cele din America, doar că acolo banii contribuabililor sunt folosiţi în mod transparent pentru dezvoltarea localităţilor.



„Dacă să introducem un salariu lunar mediu pe economie de 5400 de lei, deci noi vom avea o cifră care indică 42 de mii de lei. Este suma totală de impozite şi taxe, care angajatul şi angajatorul le plătesc statului nostru şi dacă am sta să calculăm să vedem câţi cetăţeni ar trebui să muncească ca să întreţină o maşină de lux unui demnitar sărac, care trăieşte din salariul de 500 de euro pe lună, deci un Porche Cayenne - 53 de contribuabili ar trebui să muncească zi de zi pe parcursul unui an pentru ca toate taxele lor să întreţină o astfel de maşină. O casă de lux din capitală - 41 de contribuabili şi în final vila de la condriţa 112 oameni. Practic un sat întreg din Republica Moldova trebuie să muncească timp de un an de zile ca să avem o vilă de felul acesta”, a declarat candidatul independent la prezidenţiale, Vadim Brînzan.