Seceta face prăpăd: Recolta de porumb şi floarea-soarelui, extrem de mică

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.09.2016 13:15

Temperaturile ridicate şi seceta din ultima lună au făcut prăpăd în agricultură. Fermierii sunt disperaţi şi spun că arşiţa le-a pârjolit la propriu suprafeţele de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr şi soia. Dacă recolta de floarea-soarelui s-a diminuat cu aproape 40 la sută, atunci cea de porumb s-a înjumătăţit faţă de anul trecut. După ce natura i-a sărăcit, agricultorii par să fie ignoraţi şi de autorităţi.



Producătorii spun că porumbul a suferit cel mai mult din cauza secetei. Dacă în 2015 recolta a fost de 3,5 tone la hectar, atunci în acest an abia de au reuşit să adune două tone de pe aceeaşi suprafaţă.



Sub soarele dogoritor s-a topit şi floarea-soarelui, considerată o cultură rezistentă la arşiţă. Fermierul Nicolae Moraru din raionul Sângerei spune că seceta i-a provocat pagube de peste patru mii de lei la fiecare hectar semănat.



Fie că se află în centrul, sudul sau în nordul ţării, agricultorii împărtăşesc aceeaşi soartă.



Fermierii spun că problema are rădăcini adânci. În lipsa sistemelor de irigare, agricultorilor nu le rămâne decât să-şi lase culturile în voia naturii şi să-şi numere pierderile. Singura lor speranţă este că autorităţile nu-i vor lăsa să dea faliment.



Solicitat de Jurnal TV, ministrul Agriculturii, Eduard Grama, a declarat că statul nu va compensa pierderile fermierilor, întrucât aceştia desfăşoară o activitate economică şi trebuie să-şi asume riscurile.