Un nou semnal de alarmă de la fermieri: „Sectorul agricol, afectat puternic de secetă; Recolta de toamnă este mult sub aşteptări”

13.09.2016

Sectorul agricol este tot mai afectat de secetă. Fermierii bat alarma privind situaţia din agricultură şi spun că recolta de toamnă va fi foarte scăzută.



„Agricultorii bat alarma. Sectorul din nou este afectat de secetă. În ultimii trei luni, am avut o insuficienţă acuta de precipitaţii practic în toate raioanele ţării. Recolta de floare soarelui, porumb, sfecla de zahar şi soia va fi mult sub aşteptările fermierilor”, a declarat Alexandru Slusari.



Mai mult, reprezentantul agricultorilor a menţionat că statul nu a elaborat un proiect privind măsurile de protecţie pe timp de secetă. „Statul bate pasul pe loc în privinţa elaborării măsurilor de protejare a agricultorilor contra acestui fenomen climateric, care cuprinde Republica Moldova în fiecare al doilea an. Ţara aşa şi nu are o Strategie privind folosirea raţională a bazinelor acvatice în scopuri de irigare, adoptată la situaţia actuala climaterică”, a adăugat preşedintele UniAgroProiect.



„Problema irigării din fântânile arteziene aşa şi nu a fost rezolvată, deşi Lege apelor permite acest lucru. Legea privind calamităţile naturale despre care s-a vorbit atât de mult primăvara nu există nici măcar în formă de proiect. Companiile de asigurări sunt tot mai dezinteresate în asigurarea riscurilor în agricultură, deoarece nu pot primi din buget banii pentru contractele de asigurare din toamna trecută”, a precizat Alexandru Slusari.



Precizăm că cod galben de secetă hidrologică instituit de Serviciul Hidrometeorologic de Stat este valabil de mai bine de o lună. Această avertizare meteorologică este valabilă pe întreg teritoriul ţării.