Culesul strugurilor, în toi: Recolta din acest an va fi de aproximativ şapte tone la hectar

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 12.09.2016 19:40

Culesul strugurilor este în toi. Potrivit viticultorilor, recolta din acest an va fi de aproximativ şapte tone la hectar, mai mică decât anul trecut, din cauza secetei. În schimb, vinul va fi mai calitativ, întrucât nivelul de zahăr este mai ridicat comparativ cu 2015.



Tudor Brăguţă din satul Teşcăreni, raionul Ungheni, are aproximativ 113 hectare plantate cu viţă-de-vie. El spune că în acest an a cheltuit aproximativ un milion de lei pentru toate lucrările agricole.



În condiţiile în care, în acest an, recolta de struguri tehnici este mai mică, fermierii spun că preţul vinului ar putea creşte cu aproximativ 20 la sută.