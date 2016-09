Liderul Platformei DA, apel către moldovenii din diasporă: Mă adresez sutelor de mii de moldoveni care îşi îngroapă tinereţile în străinătate; Fără implicarea Dumneavoastră, ţara ne piere

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.09.2016 14:01

Andrei Năstase, liderul mişcării protestatare, a lansat un apel către diasporă. Astfel, preşedintele Platformei DA îndeamnă moldovenii din străinătate să participe la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an şi să ceară se deschidă cât mai multe secţii de vot în străinătate.



Vă prezentăm mai jos textul integral al apelului:



Concetăţeni,



Determinat de faptul că tot mai multă şi mai multă lume aflată în pribegii estice sau vestice mă încurajează şi susţine în tot ceea ce am făcut şi fac pentru a scoate Preşedinţia din captivitate, iar prin această instituţie împreună să ne salvăm ţara de la pierzanie, fac din nou apel la diaspora noastră, în care mă regăsesc împreună cu familia mea, aflată prin străini.



Mă adresez sutelor de mii de moldoveni care îşi îngroapă tinereţile, departe de părinţi, de copii, de soţi sau soţii. Fără implicarea Dumneavoastră, ţara ne piere.



Stimaţi cetăţeni, cei care aţi fost alungaţi din ţară de sărăcia, corupţia şi injustiţia crescută de bandiţii de la putere, – implicaţi-vă, şi voi sunteţi în drept să decideţi ce va face Moldova mai departe!



Sunteţi cei pe care maşinăria propagandistică a guvernării antipopulare condusă din umbră de Plahotniuc încă nu a reuşit să vă intoxice cu tot felul de minciuni la adresa mea şi a Platformei pe care o reprezint.



Sunteţi cei ce pot discerne între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între criminal şi victimele sale. De aici, de acasă, în întunericul creat de televiziunile coordonatorului furtului de miliarde, întreţinute pe banii furaţi de la oameni, inclusiv din miliardele trimise de voi, e foarte şi foarte greu să vezi linia de demarcaţie între alb şi negru.



Voi puteţi face uşor diferenţa dintre Plahotniuc şi gruparea sa, zisă în mod cinic şi partid democrat, care în ultimii ani nu au lipsit de la guvernare nici măcar o zi şi au jefuit această ţară de zeci de miliarde de lei, şi noi, cei ce luptăm în tot acest timp pentru ţară şi oameni, cu riscul de a ne pierde sănătatea, viaţa, libertatea.



Vă îndemn să participaţi la alegeri, să cereţi să vi se deschidă cât mai multe secţii de vot acolo unde sunteţi!



Dar poate cel mai important lucru pe care va rog să îl faceţi chiar acum e să telefonaţi acasă. Să îndemnaţi pe cei rămaşi aici să se implice.



E ştiut faptul că cei de acasă sunt cuprinşi de frică. Îndemnaţi-i şi încurajaţi-i, aşa cum o facem şi noi, spuneţi-le să nu le fie frică, să facă o alegere chibzuită atât în cadrul scrutinului, dar şi în cadrul dezbaterilor publice pe reţelele de socializare, la emisiuni interactive, în cadrul sondajelor, ca mijloc de determinare a candidatului comun al opoziţiei, exerciţiu la care, din păcate, aţi fost sortiţi să nu puteţi participa.



Regimul Plahotniuc şi-a ales favoriţii. Pe unii lideri de opoziţie geopolitică îi menajează în speranţa că se vor menţine o vreme în sondaje, cu alţii a făcut înţelegere de cartel în speranţa că vor împărţi şi fura în continuare ţara.



Cei în care regimul nu a încetat să lovească cu toate mijloacele pe care le are la dispoziţie sunt membrii echipei mele şi eu personal, lovind cu minciuna sub centură şi în tot ce avem mai scump, Familia şi Mama.



Acum ca niciodată, am nevoie de sprijinul Dumneavoastră!



Avem o şansă uriaşă să distrugem acest sistem putred de corupt şi să facem din Moldova o ţară în care să vrei să trăieşti.



Şi să ştiţi că indiferent de rezultatele sondajelor, a scrutinelor, voi susţine şi apăra şi în continuare fiecare familie, fiecare moldovean oriunde s-ar afla. Asta ne dorim, să nu mai avem bilete într-un capăt la plecare, ci numai la întoarcere, ca să putem reveni acasă, să ne recăpătăm unitatea familiilor.



Dacă nu ne aducem fraţii, părinţii şi copiii Acasă, dacă nu scoatem din captivitate instituţiile statului vom avea şi în continuare sărăcirea populaţiei, sate părăsite, copii rămaşi fără grija şi căldura părintească, bătrâni abandonaţi, lipsa de perspectivă pentru tineri, lipsa locurilor de muncă, lipsa oportunităţilor pentru lansarea afacerilor, pensii mizere, instituţii ale statului aflate în slujba regimului oligarhic şi împotriva propriilor cetăţeni, lipsa de viitor, în special pentru copiii noştri.



Toate acestea pot să distrugă şi ceea ce a mai rămas bun din ţara noastră şi vor conduce la o catastrofă social - economică şi umanitară de neimaginat.



E timpul să acţionăm şi să ne opunem cu toţii - şi cei de acasă, şi cei din Diaspora. Doar aşa ne vom salva ţara, doar aşa vom reclădi speranţa!



11 septembrie 2016