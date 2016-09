Mişcarea #NuPlaha adună simpatizanţi: Oamenii sunt îndemnaţi de organizatori să susţină iniţiativa

VIDEO

Mai mulţi tineri au iniţiat o campanie de colectare de fonduri pentru promovarea unei pagini pe o reţea de socializare, intitulată „ NU Plaha ”. În felul acesta, ei susţin că vor demasca manipulările şi fărădelegile comise de persoanele din anturajul lui Vladimir Plahotniuc şi ale Partidului Democrat. Administratorii paginii îşi propun ca mesajele să ajungă la toţi utilizatorii de Facebook, dar pentru aceasta spun că mai au nevoie de bani, aşa că cer ajutor.Potrivit fondatorilor paginii de Facebook NuPlaha, odată ce în Republica Moldova a început perioada electorală pentru prezidenţiale, ei îşi propun să demaşte judecătorii, demnitarii şi jurnaliştii, ale căror acţiuni sunt dirijate de prim-vicepreşedintele PD, Vladimir Plahotniuc. Tinerii vor ca iniţiativa lor să devină o mişcare naţională.„#NuPlaha nu este doar o pagină de Facebook. Este o mişcare. Am vrea ca postările de pe pagina de Facebook să ajungă la cât mai multă lume. Am avut o creştere organică sănătoasă, înspăimântătoare pentru plahotniuci. Totuşi, să creştem organic durează mai mult, iar timpul nu aşteaptă. De aceea am decis să deschidem această campanie pentru a investi în pagină şi a promova mesajul cât mai agresiv. Nu suntem media-magnaţi, însă vrem să ajungem la cât mai mulţi oameni cu informaţii, argumente şi clarificări de ce trebuie să fim #NuPlaha”, este mesajul organizatorilor.Astfel, oamenii sunt îndemnaţi să se alăture mişcării şi să contribuie financiar la promovarea paginii antiPlahotniuc pe Indiegogo. „Orice contribuţie a voastră trebuie să fie bazată, în primul rând, pe încredere. Pe încrederea voastră, în noi, că acei 2,5 sau 10 euro nu vi se vor fura. Nu vrem niciun ban ce vine cu o doză de scepticism. Banii câştigaţi vor fi investiţi doar în pagina #NuPlaha pentru a promova postările şi pentru a aduce mesajul nostru la toată populaţia Facebook din Moldova”, au mai precizat iniţiatorii acţiunii.În prezent, pagina de Facebook #NuPlaha este susţinută de aproximativ 14 mii de internauţi. Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a comenta iniţierea unei mişcări virtuale împotriva sa.