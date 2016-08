Astăzi este marcată „Ziua Limbii Române”; Ce evenimente cultural-artistice vor fi organizate în capitală

Astăzi Republica Moldova sărbătoreşte Ziua Limbii Române. Şi în acest an, de Ziua Limbii Române sunt organizate un şir de evenimente în capitală. Tradiţional, dimineaţa vor avea loc depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei, iar ulterior, la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor.



În Gradina Publica „Ştefan cel Mare" vor avea loc recitaluri de poezie, muzică, expoziţie de ceramică, artizanat etc. Vor evolua Ansamblul coral, dirijat de Oleg Constantinov, Ansamblul de dansuri populare „Hora-Horiţa", Ansamblul folcloric „Vatră de dor" al Şcolii de Arte din Cluj-Napoca, România.



Seara, în Piaţa Marii Adunări Naţionale va avea loc un concert. Pe scenă va evolua orchestra Fraţilor Advahov, cu soliştii Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Rusu, Plăieşii, Surorile Osoianu şi cu trupa Alex Calancea Band. Sărbătoarea va culmina cu focuri de artificii.



Sărbătoarea „Ziua Limbii Române” a început sa fie celebrată în 1990, sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”.