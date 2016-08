VIDEO

700 de studenţi au jurat că vor fi medici

31.08.2016

Au jurat că vor fi medici buni, dar au ezitat să facă promisiuni că vor rămâne să activeze acasă. Aproximativ 700 de studenţi înscrişi în acest an la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din capitală au participat la ceremonia de bun venit. Tinerii spun că plătesc sume enorme pentru studii, dar, din păcate, salariile pe care le primesc medicii din ţara noastră sunt foarte mici.



Deşi sunt abia la începutul unei noi perioade, unii tineri susţin că după absolvire sunt decişi să plece peste hotare. Băiatul din imagini a fost înscris la Facultatea Medicină Generală cu media 10, dar nu-şi vede viitorul acasă.



O parte dintre studenţi a fost înmatriculată la studii cu plată. Tinerii susţin că părinţii lor depun eforturi enorme să achite taxele, care se majorează în fiecare an.



Alături de studenţi au fost şi părinţii.



În acest an, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au fost înscrişi 695 de studenţi, dintre care 250 cu taxă.