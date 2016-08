VIDEO

Studenţii reveniţi la studii, la rând după camerele din cămine

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.08.2016 19:13

Mobilier vechi şi bucătării care îţi taie cheful de a mai găti. Asta găsesc studenţii în unele cămine din capitală. Deşi condiţiile sunt jalnice, unii tineri sunt mulţumiţi că au un loc în cămin pentru că îi costă mai puţin şi spun că urmează să-şi amenajeze camera în care vor locui în noul an de studii.



Studenţii Universităţii de Stat din Moldova, care au primit un loc în cămin, au venit dis-de-dimineaţă în Orăşelul Studenţesc pentru a obţine bonul de cazare. Aceştia spun că ştiu care sunt condiţiile din cămine, dar nu îşi permit să stea cu chirie.



Arcadie Condrache este student în anul trei. El speră că va obţine o cameră într-un cămin renovat.



Potrivit reprezentanţilor Universităţii de Stat din Moldova, în noul an de studii, 1.500 de tineri vor primi un loc în cămin.



Luminiţa Corciuc a fost admisă în acest an la Colegiul de Construcţii din Chişinău. Ea spune că şi-ar fi dorit ca în cămin să aibă o cameră asemănătoare celei de acasă.



Şi alţi elevi ai Colegiului de Construcţii speră să aibă condiţii cât mai bune în cămin.



Conducerea colegiului spune că în acest an poate oferi 629 de locuri în cămin, dar a primit 700 de cereri.



Potrivit agenţilor imobiliari, în această perioadă, a crescut numărul celor care vor să închirieze apartamente cu o cameră sau două.



Agenţii imobiliari mai spun că studenţii preferă garsonierele de la Ciocana şi Telecentru, deoarece preţurile sunt mai mici.