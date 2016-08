Inter­pre­tul Pasha Par­feni, cel care la con­cer­tul dedi­cat Zilei Inde­pen­den­ţei a ieşit pe scena din Piaţa Marii Adu­nări Naţio­nale îmbră­cat într-un tri­cou cu inscrip­ţia #NuPlaha, explică ce l-a deter­mi­nat să recurgă la acest gest, dar şi cum i s-a părut reac­ţia oame­ni­lor de după această ieşire.„Îna­inte să ies eu, în prin­ci­piu, m-am gân­dit la tot ce aş vrea să spun şi acum ceva adă­u­gă­tor poate fi deja prea mult. Cred că a fost des­tul de clar. Vreau să trăim într-o soci­e­tate mai deş­teaptă, fără corup­ţie, fără oli­garhi. Ceea ce am făcut eu ar fi doar înce­pu­tul”, afirmă Pasha Par­feni, informează Ziarul de Gardă Tot­o­dată, inter­pre­tul spune că nu se teme de even­tu­ale urmări nega­tive asu­pra cari­e­rei sale după această ieşire.„Deja cum o fi. Vom vedea ce va urma. Nu am griji, nu am frică. După reac­ţia pozi­tivă a oame­ni­lor eu mă simt liniş­tit pen­tru că ştiu că ceea ce am făcut este impor­tant pen­tru multă lume”, a adăugat Pasha Par­feni.Amintim că în tim­pul con­cer­tu­lui dedi­cat Zilei Inde­pen­den­ţei, inter­pre­tul Pasha Par­feni a urcat pe scena insta­lată în PMAN pur­tând un tri­cou cu mesa­jul #NuPlaha.„Sunt sigur că fiecare dintre noi visează la o Moldovă independentă de corupţie, de oligarhi. Sunt sigur că fiecare dintre noi este gata să-şi dea cămaşa de pe el pentru asta. Eu o să-mi scot cămaşa. Te iubesc, Moldova!”, a spus interpretul şi s-a dezbrăcat de cămaşă, rămânând într-un tricou cu inscripţia „#NuPlaha”.Gestul a stârnit aplauzele oamenilor şi a devenit viral pe reţelele de socializare.