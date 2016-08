Ce gaze a folosit poliţia împotriva protestatarilor de Ziua Independenţei? Ofiţer în rezervă al MAI: „Aşa gaz lacrimogen n-am întâlnit niciodată, avea miros de motorină şi mi se jupuia pielea”

Sursa: jurnal.md Foto: Constantin Grigoriţă 29.08.2016 16:36

Pe lângă faptul că poliţia a aplicat ilegal gazele lacrimogene, în situaţia în care în mulţime se aflau femei, copii şi vârstnici, oamenii legii nici nu au lansat un avertisment, aşa cum prevede legea. Mai mult, gazul folosit este unul necunoscut, afirmă un fost angajat al Ministerului de Interne.



„Aşa gaz lacrimogen nu am întâlnit niciodată, dădea un miros puternic de motorină, iar sâmbătă seara am fost nevoit să apelez la salvare, mi se jupuia pielea de pe faţă”, susţine locotenent-colonelul în rezervă Gheorghe Petic.



Fostul poliţist mai atenţionează că legea prevede expres că în timpul aplicării mijloacelor speciale trebuie să se ţină cont de „principiul proporţionalităţii”. „Se evaluează riscul, cine stă în faţa ta, aţi văzut că erau femei, persoane în etate, copii, iar legea interzice aplicarea mijloacelor respective în asemenea situaţii”, a declarat Gheorghe Petic în cadrul unei conferinţe de presă.



Mai mult, ofiţerul în rezervă al MAI spune că aplicarea gazelor lacrimogene nu a fost deloc justificată. „Au existat toate posibilităţile de a nu se ajunge la aplicarea spray-ului. Poliţişti erau mult mai mulţi. Ce pericol reprezenta Inga Grigoriu ori Ştefan Urâtu?”, a spus Petic.



Fostul angajat al MAI s-a referit şi la faptul că mulţimea nu a fost somată înainte de aplicarea mijloacelor din dotare, aşa cum, iarăşi, prevede legislaţia. „Nu am auzit niciun cuvânt de somare, de dublare a somării. Am văzut că nici poliţiştii din primele rânduri nu erau pregătiţi”, a declarat Gheorghe Petic.



„Niciun poliţist nu a lansat nici măcar un avertisment. Au dat cu sprayuri şi nu ştiu ce fel erau, era ceva uleios, nu s-a evaporat mult timp de pe asfalt. Vrem să ştim ce anume a fost utilizat”, a declarat ex-deputatul Alexandru Petkov, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.



În replică, ministrul de Interne a declarat: „Poliţia nu are gaze interzise. Nu au fost folosite mijloace interzise”.



„Niciun poliţist nu are scopul şi dorinţa de a aplica mijloace speciale împotriva unui om vizibil bolnav. S-a aplicat violenţa, mă scuzaţi, mijloacele speciale împotriva celor violenţi. Nu avem scopul de a aplica mijloace speciale, dar când un grup de persoane vrea să pericliteze ordinea publică, poliţia a acţionat”, a mai spus Alexandru Jizdan.