The Telegraph: 25 de lucruri fascinante pe care nu le ştii despre Moldova

Omagiu din partea cotidianului britanic The Telegraph cu ocazia a 25 de ani de independenţă ai Republicii Moldova. Ziariştii de la această publicaţie au publicat un material în care se vorbeşte despre 25 de lucruri fascinante pe care nu le ştii despre Moldova.1.Moldova este ţara vizitată cel mai puţin de turişti în Europa.2.Potrivit Guiness Record, vinăria Mileştii Mici din Moldova are peste două milioane de sticle cu vin în pivniţele sale întunecare.3.Vinurile din Moldova stau de trei ani sub embargou impus de Federaţia Rusă.4.Sunt construite mănăstiri vechi de mai mult de două mii de ani.5.În 2012 din cauza unei crize politice, Moldova a stat trei ani fără preşedinte.6. Majoritatea moldovenilor cunosc 2 sau 3 limbi străine7. Pe teritoriul Moldovei se vorbeşte o limbă pe cale de dispariţie - limba găgăuză8. Este cea mai săracă ţară din Europa9. Dealul Sorocii este echitat ca un obiectiv turistic inedit10. În 1940, capitala ţării a fost distrusă11. Transnistria - un teritoriu necontrolat de autorităţi12. Se află pe locul 2 în lume la consumul de alcool13. Nu are ieşire la mare, decât prin 600 de metri de Dunăre14. Nu are mare, dar în Chişinău găseşti plaje de nisip15. E un loc perfect pentru amatorii de păsări16. Animalul naţional este o vacă mare17. A debutat în 2005 la Eurovision18. Este super ieftin19. Mâncarea naţională este un terci - mămăliga20. Are o zi întreagă dedicată vinului21. A fost locuită de peste un milion de ani22. Moldovenilor le place muzica şi dansul23. Sunt puternici fizic24. Trebuie să te descalţi la intrarea în casă25. Moldovenii iubesc Crăciunul