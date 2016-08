VIDEO

Membrii Platformei DA s-au întâlnit cu locuitorii satului Cocieri, raionul Dubăsari; La 25 de ani de independenţă, Moldova a ajuns un stat sărac, guvernat de hoţi şi corupţi

La 25 de ani de independenţă, Moldova a ajuns un stat sărac, guvernat de hoţi şi corupţi. Asta au spus locuitorii satului Cocieri, raionul Dubăsari, la întâlnirea cu membrii Platformei Demnitate şi Adevăr. Oamenii susţin că ei, dar şi apropiaţii lor care au luptat în războiul de la Nistru şi şi-au pierdut vieţile, şi-au dorit un alt viitor.



Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr au depus flori şi au aprins lumânări în memoria veteranilor căzuţi în lupta pentru independenţa ţării. La întâlnirea cu locuitorii satului Cocieri, raionul Dubăsari, liderul mişcării protestatare Andrei Năstase şi-a exprimat nedumerirea în legătură cu indiferenţa guvernării faţă de cei care şi-au riscat viaţa pentru ţară.



„27 august au transformat-o în ce vreţi, numai nu în ceea ce în mod normal ar trebui să fie, să ne cinstim eroii. Azi ar fi trebuit altceva să contabilizăm decât avem noi ce contabiliza. Nu concep ca un preşedinte de ţară să nu ajungă în patru ani de zile întru-un raion. Sunt consternat de faptul că în 25 de ani, acolo unde s-au dus lupte, da dumneavoastră vorbiţi acuma şi de 90 şi de 91, deci sunt nişte lucruri mai profunde de cât ne imaginam, eu chiar nu înţeleg de ce se întâmplă lucrul acesta, dar e un lucru probabil natural pentru guvernările care s-au perindat”, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.



„Localitatea Cocieri, zonele acestea din împrejurimi sunt simbolul rezistenţei din timpul războiului de pe Nistru din 92, aici s-au călit cetăţenii. Noi am venit nu doar să ne întâlnim cu locuitorii din zonă, dar şi să cinstim împreună cu ei eroii care au căzut pentru independenţa noastră”, a declarat membrul Platformei DA, Chiril Moţpan.



Oamenii din Cocieri, sat situat în stânga Nistrului, spun că de la proclamarea independenţei nu au simţit sprijinul guvernării.



„În timp de 25 de ani, de când e Republica Moldova, la noi la Cocieri nu o fost niciun politician pe data de 27 august să felicite satul, să felicite poporul, să felicite veteranii cu ziua independenţei....cu totul că istoria s-a început de la Cocieri.”



„Noi nu am luptat pentru o zi de independenţă care să fie în aşa stare, şi e tare greu şi regretabil că avem o ţară fără justiţie, e tare greu de trăit, îi un dezastru total.”



„25 de ani au trecut, dar schimbări mari nu s-au făcut cu părere de rău şi la ceea ce am visat, ceea ce am dorit, suntem dezamăgiţi.”



„Promisiuni aproape toate goale, pământurile ne le-au luat ce aceasta e independenţă. Noi trăim ca pe o insulă, ca într-un ceaun trăim aicea, nu avem demnitate, dar trebuie să luptăm ca să avem demnitatea asta.”



„Noi nu simţim în partea stângă a Nistrului niciun fel de independenţă. Suntem înconjuraţi de banditism.”



„În regiunea nostră nu avem libertate, nouă terenurile ne sunt luate, noi leafă nu avem, nu am mers înainte, dar am dat înapoi.”



„Asta nu e ţară, asta e un prăpăd. O luptat oamenii pe front, au făcut multe şi ei nu se uită la oameni deloc, lumea plânge, trebuie de schimbat ceva.”



„Ce avem noi, o guvernare coruptă care ne-a dus de râpă până acuma, pensii mici, mizere.”



Membrii Platformei Demnitate şi Adevăr vor avea, pe 4 septembrie, o întâlnire cu locuitorii oraşului Sângerei.