Nu şi-au primit salariile de şase luni; Angajaţii Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" au protestat în faţa Gării din capitală

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 27.08.2016 21:16

În timp ce autorităţile au sărbătorit, unii angajaţi ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" au protestat. Oamenii spun că nu şi-au mai primit salariile de mai bine de jumătate de an şi mor de foame. Muncitorii, veniţi în faţa Gării din capitală, au cerut socoteală conducerii CFM şi au ameninţat că vor bloca traficul feroviar, dacă problema lor nu va fi soluţionată.



Galina Carina este din comuna Băcioi, municipiul Chişinău, şi lucrează de mai bine de 30 de ani în cadrul Întreprinderii „Calea Ferată din Moldova". Femeia are şapte copii pe care îi creşte singură, după ce soţul ei a decedat. Ea spune că de jumătate de an luptă din greu cu sărăcia. În aceeaşi situaţie se află şi alţi angajaţi din diferite raioane.



Contactat de Jurnal TV, directorul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei", Iurie Topală, a spus că salariile sunt achitate lunar. Anterior, Topală a recunoscut însă că CFM are datorii istorice de peste 80 de milioane de lei faţă de salariaţi din cauza că transportul de marfă şi cel de pasageri a scăzut.