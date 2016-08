Noul şef la ADR Centru - un consilier local PD, fost director al echipei de fotbal a lui Ilan Shor

Viorel Jardan a fost ales director al ADR Centru, după ce funcţia a fost vacantă mai mult de un an

Noul director ADR Centru, la o reuniune a tinerilor democraţi

Noul director al ADR Centru, Viorel Jardan, este un tânăr în vârstă de 27 de ani, care deţine, pe lângă funcţia în care a fost recent ales, şi două funcţii de consilier. El este consilier local din partea PDM în satul Lozova, raionul Străşeni şi consilier raional la Străşeni. Viorel Jardan a fost ales şef al ADR Centru în urma unui concurs organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, instituţie condusă tot de un reprezentat al Partidului Democrat. Astfel, toate cele trei agenţii de dezvoltare regională: Nord, Centru şi Sud, sunt conduse de reprezentanţi ai acestei formaţiuni, scrie Moldova Curată Solicitat de Moldova Curată, Viorel Jardan a declarat că nu are de gând să renunţe la cele două funcţii de consilier, pentru că nu ar fi în incompatibile cu cea de director la ADR Centru: ”Funcţia de director la ADR nu este funcţie publică, ceea ce îmi permite să îmi desfăşor activitatea de consilier”.De asemenea, potrivit Legii cu privire la statutul alesului local, nici cele două funcţii de consilier local şi raional, fiind în cadrul aceleiaşi unităţi teritorial administrative, nu sunt incompatibile. Astfel, Viorel Jardan va deţine legal şi în acelaşi timp 3 funcţii în instituţii care administrează banii publici.În opinia expertei Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Mariana Kalughin, acest lucru, deşi este conform legii, este cel puţin straniu, pentru că astfel funcţionarul ar putea să favorizeze localitatea în care este consilier sătesc, fiind în funcţia de consilier raional, dar şi din funcţia de director la ADR Centru, instituţie care repartizează fonduri pentru dezvoltarea localităţilor.Viorel Jardan a fost şi director la clubul de fotbal ”Milsami Orhei”, în perioada anilor 2010-2015. Acest club este proprietatea primarului oraşului Orhei, Ilan Şor, aflat în prezent sub urmărire penală în dosarul fraudei bancare.Noul director al ADR Centru susţine că nu are locuinţă, în schimb deţine un automobil cumpărat în anul 2011. De asemenea, Viorel Jardan este fondator în două firme. Prima este SRL „Balcan Expres”, înregistrată în 2010 şi cu activitate în domeniul turismului. Jardan este fondator şi administrator al ei, dar a declarat că va renunţa la acest statut. El afirmă, de asemenea, că firma nu mai activează din anul 2013. A doua firmă este SRL „Clasic Mobile”, înregistrată în februarie 2016. Directorul ADR a menţionat că firma importă şi vinde mobilă.Alegerea sa nu are nici o legătură cu faptul că este membru al Partidului Democrat, afirmă Viorel Jardan. El susţine că după ce, în 2015, a plecat de la Milsami, a decis să participe la concursul pentru funcţia vacantă de la ADR Centru. ”Sunt proiecte internaţionale şi cereri de finanţare care nu au nicio tangenţă cu Partidul Democrat, sunt organisme internaţionale care gestionează banii, care monitorizează fiecare activitate şi nu văd niciun impediment în exercitarea funcţiei în cauză. Nu cunosc pe nimeni din conducerea ministerului”, afirmă Viorel Jardan. El a fost numit pe un termen de un an.Preşedintele Comisiei de concurs care l-a ales pe Viorel Jardan în funcţia de director al ADR Centru, a fost vice-ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Anatol Usatîi. La concurs au mai depus dosarele şi alţi doi candidaţi: Mihai Cotelea şi Sergiu Gherciu, dar au fost admişi doar Jardan şi Cotelea. Funcţia vacantă de director la ADR Centru a fost anunţat încă în octombrie 2015. Concursul a fost desfăşurat la 5 august 2016, iar Viorl Jardan a intrat în exerciţiul funcţiunii la 15 august.Menţionăm că ADR Nord este condusă de Ion Bodrug, care face parte din Biroul executiv al PDM Bălţi şi a fost şi consilier municipal la Bălţi. ADR Sud este condusă de Maria Culeşov, care este vicepreşedinte al organizaţiei teritoriale Cimişlia a PDM. Viorel Jardan este prezentat într-un comunicat al formaţiunii drept coordonator PDM.